$!Los trucos de Vanessa Forzoni para cambiar tu hogar con pocos recursos

¿Cómo creas El Armario de Vanessa? Mi cuenta nace en febrero de 2019, en un momento de mi vida en el que tenía ganas de realizar un proyecto sola propio, y de enfocar mi tiempo, mis energías y mi creatividad en algo diferente, que pudiese darme satisfacciones. Por eso, El Armario de Vanessa nace por la necesidad de compartir lo que me gusta, o sea, la decoración de interiores, con una comunidad más amplia de mujeres que compartan mis pasiones. Elegí la plataforma de Instagram porque es la que tiene más crecimiento y potencial y entiendo que es el canal más fuerte para llegar a más gente.

¿De dónde nace esta inspiración por la decoración?

La decoración siempre me ha interesado. Desde adolescente, cuando viajaba en el carro con mis padres en las autovías que cruzan las ciudades italianas, me gustaba ver desde mi ventanilla las ventanas iluminadas de los edificios residenciales. Desde las cortinas o desde un detalle que lograba ver, me imaginaba la decoración del interior y la personalidad del dueño de la casa. Y, hoy en día, cuando entro en una casa, siempre imagino lo que se podría hacer para sacarle mejor provecho y cómo hacer un mejor uso del espacio.