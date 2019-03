Así como hay papeles masculinos que proyectan un carácter fuerte, en el trayecto de la historia del cine han existido papeles femeninos en el que se demuestra la dureza de una mujer. Tal vez no estén todos los que son, pero aquí tienes una muestra de los más conocidos con actrices de armas tomar.

Frances McDormand (Mildred Hayes)

¿Quién no necesita fuerza al momento de pedir justicia o cuando los que deben hacer su trabajo no lo cumplen eficientemente? Un personaje que siempre fue fuerte desde su nacimiento es el de Mildred Hayes, madre de dos, entre ellos una hija asesinada. Desde el principio del filme podemos ver la versatilidad y voracidad con que Hayes defiende sin parar a su hija con la cabeza en alto. Si quieres ver la pureza con la que se desarrolla este personaje no esperes más y busca ‘Tres anuncios por un crimen’.