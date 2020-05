$!Mantén tu hogar ordenado con el método FlyLady

Con más tiempo en casa, las búsquedas en internet sobre cómo mantener organizada la casa o cómo limpiar a profundidad se han disparado, y no es precisamente el método Marie Kondo el que lidera la lista. Ahora parece ser que los internautas se inclinan por el Flylady, un sistema de organización creado por la profesional en el área Marla Cilley, que se basa en mantener todo en orden, pero sin tener que dedicar excesivas horas diarias a las tareas del hogar.

Cada semana del mes debes trabajar en una zona en específico, dedicando solo 15 minutos diarios a esa área. Esto porque, según la experta, nuestras casas no se han ensuciado en un solo día, por lo que no podemos hacer que estén limpias y ordenadas en un día, sino que se debe ir poco a poco.

El fregadero. La zona a la que más debes prestar atención y mantener siempre impecable es el fregadero, y con esto no solo se refiere a que no haya loza sucia en él, sino también que debe estar siempre limpio y reluciente. Aunque no hace falta realizar una limpieza a profundidad todos los días, sí hay que dejar el fregadero limpio, vacío y seco porque, según cuenta FlyLady, tener el fregadero limpio incita a tener más cosas de la casa limpias.

Los zapatos. El segundo punto más importante son los zapatos. Marla propone que inmediatamente te pares de la cama, en lugar de ponerte chanclas o pantuflas, te pongas ropa y zapatos preferiblemente con cordones. Esto porque así te sentirás preparada para realizar actividades desde el momento en el que te levantas.