$!Marcas: 5 puntos estratégicos que no debes olvidar

Las empresas de hoy en día tienen un mayor reto que las de hace años atrás, ya que tienen que estar sujetas a un cambio más rápido y adaptarse es necesario. Esta adaptación viene determinada por la estructura y la estrategia, al mismo tiempo que se relaciona con el entorno.

El que no se someta a un constante cambio no puede decir que va a evolucionar y crecer en ningún ámbito. Como dijo Heráclito “nada es permanente a excepción del cambio”, y para las empresas no es la excepción. Dentro de todo hay que tener en cuenta que existen estrategias que deben ir ligadas al tipo de negocio que sea y sus estructuras para cumplir con éxito el objetivo de la empresa.

Actualmente hay muchas empresas que han sufrido un golpe bajo en sus ganancias, por lo que sujetarse a estrategias es obligatorio, pero sobre todo saber de qué manera hacerlas, lo cual procura la sostenibilidad de los cambios a realizar. No se puede desestimar la capacidad que tienen los pequeños cambios de todos los días, reflejados a largo plazo.

Por esto, te compartimos 5 puntos estratégicos que deben incluir las empresas para su éxito.

1. Análisis de la estructura: se debe buscar la manera más factible y profesional para realizar este punto, ya que aquí se toma en cuenta cada uso y estabilidad de los componentes del negocio. Quiere decir que se necesita un buen análisis para tomar lo que sigue funcionando para mejorarlo y deshacerte de lo que no te está funcionando. Esto aplica en personal y planteamientos.

2. Rediseño de estrategia: en este punto se debe tomar en cuenta el objetivo, que va a depender del tipo de negocio que se tenga. Al rediseñar las estrategias se debe investigar cuáles está utilizando la competencia, y que han dejado detrás. Formular un listado de posibles estrategias que se puedan implementar, y las existentes analizarlas para mejorar o dejarlas a un lado.

3. Capacitación: necesitan personas capacitadas para la implementación de lo nuevo, y capaces de poner en práctica de la mejor manera todo lo antes rediseñado. El análisis de la estructura puede que haya provocado el sometimiento a la decisión de reducir el personal, pero no quiere decir que el personal que se haya quedado no pueda ser mucho mejor. Se debe siempre mantener al equipo en constante capacitación.

4. Adaptabilidad: después de la capacitación del personal, se necesita que ellos conozcan la adaptabilidad, que es el proceso de poner en práctica las estrategias rediseñadas. El ejercicio más importante es este, donde todo el personal debe estar consciente de que los cambios que se avecinan hay que ponerlos en práctica lo antes posible y con excelencia.

5. Toma de decisiones: en este punto se debe tomar en cuenta algo muy importante, y es que desde el análisis de la estructura se debe decidir quien o quienes son los que están en capacidad de tomar las mejores decisiones, y esto no siempre recae en el puesto más alto en un negocio u empresa. Puede ser que la persona mejor capacitada sea la que tenga la destreza y los conocimientos de los nuevos avances del negocio.

Estos puntos pueden ejecutarse cada cierto tiempo, ya que los cambios son constantes y las empresas deben someterse a los cambios para poder crecer. “El secreto del cambio está en enfocar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo”, dijo Sócrates.