$!Margarita Heinsen: “El tema que más preocupa a los padres es la disciplina”

¿Cómo te sientes con la celebración del primer aniversario de Didáctica Radio?

Mejor no ha podido ser. Este proyecto estaba engavetado desde 2014, y llegó su momento en el verano de 2018, con el impulso y el apoyo de personas claves que dijeron “comienza un programa en el que puedas educar, compartir y acompañar a las personas que estamos educando”. Como educadora yo tengo esa pasión y misión, que se conjugan en el programa junto a especialistas con los que llevo años colaborando y otros nuevos que se integran con mucho nivel, para hablar de temas sobre desarrollo, aprendizaje, crecimiento, etc, y así crear un espacio de calidad.



¿Qué es lo que más preocupa a los padres radioyentes en este momento?

El tema de todo padre es la disciplina, ¿cómo disciplinar?, ¿cómo lograr que mi hijo se comporte de manera adecuada? El programa lo inauguramos con el tema “Castigo o no castigo”, porque esa es una pregunta que muchos se hacen, sobre todo en la época actual. Muchos dicen “yo fui educado de tal forma...”, “a mí me dieron” o “a mí me castigaron”, pero saben que hay una mejor forma... sin embargo, en cada etapa del desarrollo del niño hay preocupaciones diferentes.



En el ámbito de la educación, ¿cuál crees que es nuestra mayor desventaja como país?

Tenemos unos resultados muy pobres en las pruebas nacionales e internacionales, debemos hacer una reflexión y tomar acción, pero el desafío mayor que tenemos es contar con buenos educadores. Los buenos maestros hacen la diferencia.



¿Cómo pueden influir las redes sociales en la educación de los niños o jóvenes?

Ese es otro educador de nuestros jóvenes: la tecnología y todo ese acceso a información también está formando. Un amigo me decía que no dejaríamos a nuestros hijos solos en un mall, pero sí los dejamos solos con los teléfonos, frente a informaciones para las que quizás no están preparados, o no tienen la madurez de entender.

Define Didáctica Radio en una frase...

Es un programa dinámico y formativo.