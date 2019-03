María Castillo, una vida dedicada al teatro

“El teatro es mi vida” concluye la actriz al final de esta entrevista. Conversamos con ella por 45 minutos en el patio de la Quinta Dominica. A sus 45 años de carrera, y exigirse no menos que la perfección, nos encontramos a una María Castillo con los ojos cargados de experiencias y nostalgias. Es precisamente su mirada, después de su potente y bien articulada voz, la que descubre la mujer brillante y muy curiosa; también su sentido del humor, su carácter imponente, su melancólica dulzura, la sabiduría fruto de la experiencia, y la hondura de sus sentimientos. A la María que solo quiere paz para hacer lo que ama: el arte.

Cuando se tiene una carrera tan exitosa y se ha hecho casi todo lo que pudiera desear una persona en su profesión, como actriz y dramaturga, ¿cuál es la sensación que tiene al mirar atrás?

Lo que cuento no es cuando empecé, sino cuando hice la obra que catapultó mi carrera, aunque solamente tuviera 14 años. Cuando hice “Los clavos”, una obra de Carlos Acevedo Gautier –que se estrenaba– debuté en grande con Olguita Félix y Danilo Taveras. Mario Emilio Pérez, que fue a ver la obra y era el crítico de arte de El Caribe, escribió: “Ha nacido un monstruo sagrado en la escena dominicana”. Ya te imaginarás la presión frente a mis compañeros y a los actores profesionales.

Yo tuve muy temprano la presión de que todo el mundo esperaba mucho de mí. Nunca me he podido zafar de esa presión. La expectativa que crea, por ejemplo, que esté haciendo ahora “La Casa de Bernarda Alba” con todos estos hombres me obliga a retarme a mí misma aceptando trabajos arriesgados. Así que cuando Patricio León me llamó para este papel, supe que eso era lo que tenía que hacer. Y le digo a la gente siempre: “déjenme fallar, déjenme equivocarme, porque si no, no crezco. La presión no me deja innovar”.

Ciertamente, la gente le profesa una merecida admiración. Lo divulgan las entrevistas, las críticas... todas las miradas están sobre usted para admirarla casi con devoción. ¿Cómo se siente...?

¿Esa presión? ¡Terrible! Y en Moscú sentía esa misma presión. Entré a una facultad de hombres. Muchas personas se preocuparon; pensaron que no iba a aguantar (se fue a estudiar teatro a Moscú los 17 años). Me gradué Summa Cum Laude desde la preparatoria, porque no quería defraudar a la gente. A veces me decía: “¡Ay! Me voy para Santo Domingo...”. Llegué a soportar temperaturas de hasta menos 45 grados..., pero yo no podía devolverme porque todo el mundo estaba esperando... tenía que soportar. Y soporté de tal manera que hasta me pasé. Siempre sentí la presión de ser mejor de lo que podía ser. Que tenía que ir más allá para poder satisfacer la expectativa de la gente. Pero ahora necesito el respiro de poder hacer otras cosas como, por ejemplo, comedia. Me voy a arriesgar y el resultado me dice que me siga arriesgando.

Al parecer, le ha salido todo bien. O, ¿realmente le ha salido todo bien?

Sale bien, solamente hay ocasiones en las que el público puede estar satisfecho pero yo no lo estoy. Eso pasó con un musical, que considero el peor de todos mis musicales y fue traumático. A partir de ahí hasta dejé de hacerlos por un tiempo. Y otra obra, donde estábamos nada más Carlota y yo, y buscamos otra persona para la producción. Fue un error. No era lo que queríamos. Aunque el público lo aceptó quedé muy inconforme. Sufrí mucho y pasé muchas noches sin dormir.

¿Le cuesta confiar en otros?

Es que cuando he confiado no me ha ido bien. Por eso es que... He querido tener todo bajo mi control, porque cuando me he relajado para que otro lo haga, no me ha ido bien.

¿Es porque “la gente” no le da la importancia o no le da el carácter que amerita?

Hay muchas razones. Algunas son hasta socioeconómicas. Hay mucha gente que trabaja aparte de dedicarse al arte. La profesión, que a veces la gente no sabe cómo describirla, es la que te da de comer. Puedes ser médico y si lo que te da de comer es el teatro, tu profesión es ser actor, porque lo otro son estudios que has hecho. Y viceversa. Entonces es difícil que personas que tengan esto como una actividad amateur (que no es un término despectivo, porque significa “algo que ama”) no es lo mismo que alguien que se dedique a eso. El rigor, el nivel de exigencia... a veces es un grupo muy heterogéneo y eso dificulta las cosas. A veces necesitas que estén en un ensayo y están en el trabajo, haciendo horas extras de la profesión de la que viven.

¿Cómo se marcha a Moscú (si en los 12 años de Balaguer no se podía viajar a países socialistas)?

Estaba terminando la Escuela de Teatro y era miembro del grupo Nuevo Teatro, formado por Ángel Haché, Rafael Villalona... ahí tenía ya varios años. Fue a través de Silvano Lora que conseguí esa beca porque quería perfeccionar mis conocimientos de actuación. Terminé estudiando dirección porque era lo que como extranjera me correspondía. Aunque actuaba. Mucho. Precisamente porque les gustaba mi temperamento artístico. Pude tener no solo una vida de estudio, sino también profesional, en escenarios fuera de aquí, por seis años. Me fui en 1977 y volví en 1983.