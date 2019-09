$!Mariela Encarnación: “La pasión por la comunicación nació conmigo”

¿Cómo se dio la oportunidad de trabajar en CNN? ¿Qué significó para ti? Esta oportunidad se dio en el 2010, cuando Cynthia Hudson me anunció que se haría la versión en español del programa Showbiz Tonight. Me sentí privilegiada de ser elegida para representar ese programa que no sería de chismes, sino de noticias de entretenimiento para actualizar al público sobre lo que estuviera pasando en los Estados Unidos y en Latinoamérica.

La actuación me atrapó primero; hice obras de teatro en mi infancia. Eventualmente entré en clases de modelaje, no porque fuera una pasión, sino para utilizarlo como la plataforma que me ayudaría a perder cualquier timidez y acercarme a las audiciones que luego me permitieron entrar a los medios de comunicación.

Eres periodista y también actriz. ¿De dónde nace esa pasión por la comunicación? ¿Te atrae otra área de la comunicación o del arte? La pasión por la comunicación nació conmigo. No hubo un momento específico en el que reconocí el deseo que tenía por comunicar. Desde muy pequeña les pedí a mis padres que me inscribieran en clases de actuación y de comunicación. Mi mamá recuerda que, cuando era pequeña, agarraba el cepillo del cabello como un micrófono, en vez de utilizarlo para peinarme. Nací con el deseo de comunicar.

A propósito de resiliencia, ¿cómo fue el proceso para iniciar “Mariela entre famosos”? ¿Qué significó para ti empezar ese nuevo proyecto? Significó mucho. Tenía el sueño de llevar un especial donde me pudiera sentar con los mismos artistas que visitaban CNN en Español, pero en un espacio más largo. Y lo hemos logrado. Este año duplicamos la cantidad de especiales del año pasado. El público también quería tener más tiempo con sus artistas favoritos; estos especiales permiten que las entrevistas duren media hora o una hora, en vez de cinco minutos. Me siento muy satisfecha de haber logrado ese objetivo y esa deuda con nuestra audiencia.

¿Te consideras resiliente? Totalmente. He tenido la oportunidad de superar retos y desafíos, cada vez con mayor velocidad. Eso te da una satisfacción del deber cumplido, de aprender de situaciones difíciles y de tomar el aprendizaje para crecer, para evitarlos en el futuro y para alcanzar un punto en la vida en el que se disfruten tanto las enseñanzas como los buenos momentos. Todo tiene una razón de ser; esos momentos que nos llevan a pensar, a dudar y a llorar también tienen una enseñanza muy grande, si estamos dispuestos a verlos de esa manera. Así que sí, me considero una mujer resiliente.



¿Quiénes están en tu lista para entrevistar en “Mariela entre famosos”?

Tengo en mi lista a Marc Anthony; sin duda el carisma que tiene como intérprete también lo tiene en las entrevistas. Es de esos latinos que nos hacen sentir orgullosos, no solamente por su voz y por cómo se entrega al público, sino por cómo se involucra en causas sociales. Me encantaría también conversar con Ricky Martin, quien ha estado muy pendiente con los sucesos en su país y es muy sensible a causas humanitarias y sociales. De mi país tuve la oportunidad de entrevistar a Juan Luis Guerra, quien estuvo en mi lista desde hace mucho tiempo. Y así estamos trabajando para presentar cada vez más artistas que el público nos pida.

En “Mariela entre famosos” tienes la oportunidad de entrevistar a distintas celebridades para dar a conocer su lado más humano. Si te entrevistara en tu programa, ¿qué me dirías sobre ti que tu audiencia podría desconocer?

Tantas cosas. Que soy una comelona, amo la comida; que no me gusta hacer maletas pero me encanta viajar; que soy demasiado mamá, me encanta irme con mis hijos y dejarlos elegir lo que vamos a hacer. Soy muy familiar; mi mejor tiempo es cuando estoy en familia. Cuando salgo de la televisión, empiezo a quitarme los tacones y a ponerme zapatos bajitos, me quito los aretes, me recojo el cabello. La televisión es un oficio como cualquier otro. Me encanta sentirme una persona que, cuando sale de las cámaras, se vuelve mamá, amiga, hermana e hija.

¿Quién es Mariela la madre, la hija y la amiga?

La mamá es una chulería, pero en ese rol hay que tener cuidado, con la línea tan fina de querer ser una mamá divertida y espontánea, a la hora de tener que marcar la línea de respeto y de disciplina. En ese balance me encuentro porque mis hijos siguen siendo pequeños. Muchas veces me encuentro con el dilema de que no eres la amiga, eres la mamá. Creo que nadie tiene la fórmula de cómo criar a los hijos, pero sí creo que todos -expertos e inexpertos- coincidimos en que el amor es la respuesta a todo. Soy una mamá que aprende tanto como enseña y que disfruta al máximo este rol.

Como hija, creo que soy muy amorosa y agradecida por los valores y principios que me otorgaron mis padres. Amo la humildad y la sencillez con la que crecí gracias a ellos. Como amiga, primero tengo la mejor hermana. Somos cinco, pero mi relación con mi hermana Yonaira es muy especial. Es mi mejor amiga. Primero hablaría de ella y luego de un montón de chicas con quienes me encanta ponerme al día, salir y disfrutar.

¿Qué haces en tu downtime? ¿Qué disfrutas hacer con tus seres queridos?

Me encanta la playa, como buena caribeña. Amo los días de spa con mi mamá y mi hermana. Con mis seres queridos nos encanta irnos a los resorts; en nuestro país los conocemos casi todos. Viajar, explorar otras culturas... y comer, comer y comer.