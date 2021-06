$!Ana Simó: “Más que sexo, lo que necesitamos es intimidad”

—¿Cuáles son los problemas que más preocupan a los dominicanos en materia de sexo?

Fallar en su respuesta sexual, es decir en el hombre no tener una erección o llegar rápido, y en la mujer no lubricar y que el hombre se dé cuenta de que no está disfrutando.

—¿De qué se quejan más las mujeres y los hombres de su vida en pareja?

La mujer se queja de que el hombre no se toma el tiempo para excitarla y el hombre de que la mujer nunca quiere, que él debe siempre pedírselo.

—¿Qué dudas te sorprende que todavía existan en esta materia?

Nada me sorprende, siguen existiendo los mismos mitos desde hace años.

—¿Cuáles son los enemigos del sexo que más se repiten y los mitos más extendidos?

El enemigo más grande del sexo es la presión de la pareja y las altas expectativas de lo que piensa que hará el otro en la cama. Y entre los mitos está el coito interruptus, donde se cree que no terminar dentro de la vagina significa que la mujer no quedará embarazada.

—¿Qué aconsejas para sacar la monotonía y el aburrimiento de la cama?

Hablar, reír juntos, ser honestos en lo que les gusta, conversar sobre las fantasías y abandonarse al placer.

—¿Juguetes sexuales o método tradicional?

Ambos tienen sus ventajas, pero dependerá de la personalidad y creencias de cada persona.

—Realmente, ¿qué tan importante es el sexo en una relación?

Es vital, pero más que el sexo lo que necesitamos siempre es la intimidad, que es más que una penetración, se requiere más caricias, besos, miradas, pues el sexo es cambiante, pero si sostenemos lo demás siempre estará presente lo que nos define únicos entre los demás vínculos.

—¿Por qué se nos hace tan difícil hablar de sexo?

Por la poca educación sexual, vergüenza, culpa, miedo, desconocimiento.

—¿Todavía se ve el sexo como algo malo?

No se ve como algo malo, pero sí aún la vergüenza arropa a muchas personas y el desconocimiento.

—¿Cómo nos ha afectado la pandemia desde el punto de vista sexual?

Para los que tenían una buena dinámica no les afectó porque pudieron hablarlo, que es lo más importante; pero aquellas parejas que venían arrastrando situaciones como pareja sí fueron afectados

—¿Qué es lo más difícil de tu trabajo?

Nada, me encanta todo lo que hago.

—Una receta para ser feliz, ¿algo que se pueda predicar?

Entender que no podemos controlar la vida de los demás, aceptar que no seremos amados ni aceptados por los demás.

—Ana, ¿cuál es el adjetivo que mejor te representa?

Auténtica, pues nunca me detuvo el pensar de nadie y por encima de todo lucho por lo que creo y amo.

—¿De qué estás más orgullosa?

De ser mamá, de ejercer lo que me apasiona y disfrutar de cada momento vivido.

—Ana, ¿te arrepientes de algo?

De nada, todo tenía que pasar para ser quien soy.

—¿Qué hábito ajeno no soportas?

El chisme, para mí aquel que lo hace no tiene una vida propia.