$!Mascarilla: ¿Le estás dando el uso adecuado?

De las recomendaciones que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, el uso de la mascarilla es la que con más intensidad se ha acatado. No significa que se esté haciendo de la forma ideal, la gran mayoría le está dando un uso desmedido, mal ejecutado y olvidando que es solo una parte del protocolo de prevención, que ni tan complicado es aplicarlo.

Más importante que la misma mascarilla es que te quedes en casa, no hace falta exponerte diariamente o semanal a amotinarte entre el mar de gente que llega a los supermercados y farmacias, cuya acción es un altísimo riesgo. Se ha visto en los países de mayor cantidad de contagios y muertes que los centros de insumos alimenticios y médicos no cierran. En República Dominicana las autoridades repiten, una y otra vez, que esa medida por el momento no es necesaria, de manera que no te dejes influenciar por quienes gustan sembrar el pánico y el desorden.