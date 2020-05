$!Mattel y Barbie honran a los héroes que luchan contra el coronavirus

En medio de la pandemia del COVID-19 existen muchas personas arriesgando sus vidas para asegurar el bienestar de los demás. Para celebrar y agradecer a las familias de todos los trabajadores esenciales en la lucha contra el coronavirus, Mattel, Inc. anunció que donará muñecas Barbie a los hijos de estos héroes. Por este motivo l empresa dedicada a la fabricación y distribución de juguetes se ha asociado con First Responders Children’s Foundation, entidad inicialmente creada para otorgar becas a los hijos de los socorristas perdieron la vida en el cumplimiento del deber y que ahora ofrecerán la asistencia financiera a las familias afectadas por la pandemia de COVID-19.

Ambas entidades han lanzado el programa Thank You Heroes (hashtag #ThankYouHeroes) el cual consisten en que por cada muñeca vendida de la línea Career desde ahora hasta el 17 de mayo en Estados Unidos a través de las tiendas participantes, Mattel espera donar alrededor de 30 mil muñecas a la fundación, la cual se las entregará a los hijos de los profesionales dedicados a combatir el coronavirus. La línea Career de Barbie incluye enfermeros, bomberos, doctores, policías, chefs, veterinarios y representantes de otras profesiones. Entre los minoristas participantes en esta iniciativa están Walmart Inc., Target Corp. y Amazon Inc.