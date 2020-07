$!Meghan busca evitar que sus amigas sean mencionadas en demanda

La duquesa de Sussex pidió el jueves a una corte británica que evite que un diario publique los nombres de cinco amigas que la defendieron al hablar con una revista estadounidense bajo anonimato.

La duquesa, conocida antes como Meghan Markle, hizo esta solicitud en una declaración como testigo para su demanda contra el diario Daily Mail y su empresa matriz por fragmentos de “una carta privada y confidencial” que le escribió a su padre y que fue publicada por el diario el año pasado.

En su declaración, presentada ante el Alto Tribunal de Gran Bretaña, la duquesa afirma que el diario ha amenazado con publicar los nombres de las cinco mujeres que hablaron con People Magazine de manera anónima, pero que son nombradas en documentos confidenciales de la corte como parte de su demanda.

“Que el Mail on Sunday las exponga en el dominio público sin más motivo que conseguir clics y beneficios comerciales es malicioso y representa una amenazada para su bienestar emocional y mental”, dijo Meghan en la declaración. “El Mail on Sunday está jugando un juego de medios con vidas reales”.

Documentos redactados por los abogados del diario afirman que la publicación de la carta enviada al padre de la duquesa, Thomas Markle, fue en respuesta a un artículo “parcial” de la revista People en febrero de 2019 que incluía una entrevista con esas “amigas cercanas”. El artículo hacía referencia a la carta, lo que significaba que era del dominio público, dijeron los abogados.

El diario dijo que “no tenía intención” de publicar los nombres este fin de semana, pero que la corte debería decidir sobre el derecho de las amigas de Meghan a la confidencialidad.

“Su evidencia está en pleno centro del caso y no vemos por qué sus identidades deben mantenerse secretas”, dijo el diario en un comunicado. “Por eso indicamos a los abogados de la duquesa la semana pasada que el asunto de la confidencialidad debe ser considerado adecuadamente por la corte”.

La duquesa dijo en su declaración el jueves que las cinco amigas decidieron voluntariamente hablar con People. Acusó al diario de tratar de crear una distracción.

“Estas cinco mujeres no están en juicio, ni yo tampoco”, señala la declaración. “La editora del Mail on Sunday es la que está en juicio. Esta editora es la que actuó ilegalmente y busca evadir su responsabilidad, crear un circo y distraernos del punto de este caso - que el Mail on Sunday publicó ilegalmente mi carta privada. Cada una de estas mujeres es una ciudadana privada, una madre joven, y cada una tiene el derecho básico a la privacidad”.

La demanda civil de Meghan acusa al diario y a su editora, Associated Newspapers, de violaciones a derechos de autor, mal uso de información privada y de violar la ley de protección de datos de Gran Bretaña al publicar la carta.

El diario también argumenta que existe un “interés público enorme y legítimo en la familia real y las actividades, conducta y estándares de comportamiento de sus miembros”.

Afirma que esto se extiende no sólo a su conducta pública, sino a “sus relaciones personales y familiares porque estas son parte integral del funcionamiento adecuado de la monarquía”.