$!Meghan Markle podría relanzar su blog sobre estilos de vida

Antes de que si quiera se pensara en que formaría parte de la familia real británica, Meghan Markle llevaba un estilo de vida normal al de cualquier actriz, el cual compartía a través de su blog creado en el año 2014 'The Tig', un espacio para que sus seguidores pudieran conocerla un poco más a fondo a través de sus publicaciones relacionadas a lugares de comida favoritos, viajes, moda, belleza, mujeres inspiradoras y hasta política.

Ahora, luego de que el primero de abril los duques de Sussex se desvincularan de sus obligaciones reales, tal parece que Meghan, además de volver a introducirse en el mundo del entretenimiento, quiere relanzar su blog, haciendo algo parecido a lo que ha realizado la actriz Gwyneth Paltrow con Goop, su página web de tips y productos.

La plataforma digital de Meghan, que debe su nombre al vino italiano favorito de la exactriz (Tignanello), se cerró en abril de 2017 cuando ya llevaba un tiempo saliendo con el príncipe Harry, pero su relación aún no se había hecho oficial. Siete meses después de clausurarlo, el Palacio anunció el compromiso.

En septiembre del año pasado, el portal británico The Sun reveló que el gerente comercial de la duquesa, Andrew Meyer, había renovado los derechos para mantener el nombre 'The Tig', a lo que una fuente del Palacio aclaró a la revista People que lo que se pretendía con esto era proteger la marca y evitar que terceros pudieran hacerse pasar por Meghan.

Aunque los rumores de que la esposa del príncipe Harry podría volver a darle cariño a su blog, hasta el momento este continúa teniendo en su cabecera la carta con la que Meghan se despidió de sus lectores antes de cerrarlo.

“Después de casi tres años en esta aventura es hora de decir adiós a The Tig. Lo que comenzó como un proyecto (mi pequeño motor) se convirtió en una increíble comunidad de inspiración, apoyo y diversión. Has hecho que mis días sean más brillantes y has llenado esta experiencia de mucha alegría. Sigue encontrando esos momentos de descubrimiento de The Tig, sigue riendo y asumiendo riesgos y sigue siendo ‘el cambio que deseas ver en el mundo’. Sobre todo, nunca olvides tu valía, como te he dicho una y otra vez: tú, mi dulce amigo, eres suficiente. Gracias por todo. Meghan Markle”, dice el escrito.