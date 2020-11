$!Meghan Markle vota en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y hace historia

La duquesa de Sussex, Meghan Markle fue coherente con sus consejos y votó por correo en las actuales elecciones de los Estados Unidos, según Page Six. Con esto, la duquesa hace historia ya que se convierte en el primer miembro de la familia real británica en votar en unas elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Desde el 2016, la actriz estadounidense ha roto moldes y ha cambiado tradiciones en la familia real británica. Luego de casarse con el príncipe Harry en 2018 y tener un hijo, la pareja sorprendió a todos con la decisión de separarse de la familia real, mudarse a Estados Unidos e independizarse financieramente de la casa real.

En este proceso llegó la pandemia del coronavirus y los duques han dejado salir su lado solidario en múltiples actividades, participado en iniciativas para dar una mano a los más afectados por la crisis causada por el coronavirus.

Hace unos meses Meghan resaltó la importancia de votar en una entrevista con la cadena ABC con motivo de la edición de "Los más influyentes" de la revista Time: “Cada cuatro años, nos dicen: 'Ésta es la elección más importante de nuestra vida'. Pero este sí lo es. Cuando votamos, nuestros valores se ponen en acción y nuestras voces se escuchan ", dijo.

El príncipe Harry, es un ciudadano británico y no vota en Estados Unidos, pero además no ha podido votan en toda su vida ya que, como miembro de la familia real debe mantenerse al margen de los asuntos políticos, pero esto no ha impedido que se manifestara al respecto y que apoye a su esposa y sus mensajes a favor de participar en los comicios: “Es posible que muchos de ustedes no sepan que no he podido votar en el Reino Unido en toda mi vida", dijo.