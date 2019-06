Mentoring, ¿la clave para crecer profesionalmente?

Los mentores y su público

“En el caso del mentoring el mentor es más proactivo porque tiene la oportunidad de guiarlo desde su conocimiento”, explica Castillo, “y en el coaching no puedes dar consejos ni darle la respuesta al alumno, tiene que ser él mismo quien la descubra”.

Por otro lado hay que tener claro que el mentoring es un proceso diferente al coaching , el cual también es un proceso de aprendizaje, pero se da en base a preguntas que hace el coach al alumno para arrojarle un poco de luz y que sea él mismo que encuentre las respuestas y así logre el aprendizaje, mientras que en el mentoring el alumno encuentra el aprendizaje en las respuestas del mentor, no en sus propias respuestas.



El mentoring entre generaciones

Aunque no es una práctica que se creó recientemente, el mentoring se ha vuelto más popular en esta generación puesto que hoy en día las personas quieren un acceso más inmediato al conocimiento y una intervención didáctica con resultados más rápidos e inminentes. A través de una herramienta como el mentoring, en vez de participar en una capacitación o gastar un proceso de investigación que abarque varias fuentes, se puede adquirir más información y aprender nuevas habilidades interactuando con alguien especializado en el tema y que puede responder o tener todas las respuestas que requiera el mentoreado . Por ejemplo, una tendencia que se ha vuelto muy popular es el uso de ejecutivos jóvenes como mentores para empresario veteranos para asistirlos en el proceso de adaptarse a las más recientes innovaciones tecnológicas y otros cambios como nuevas tendencias en el mercado.

Las empresas en el sendero del mentoring

Un buen manejo de la herramienta del mentoring puede ser muy beneficioso para cualquier empresa o entidad corporativa ya que, por ejemplo, es mucho más económico contratar un consultor o un mentor especializado en un área específica para trabajar con el talento interno de una empresa para alcanzar una meta con mayor rapidez. También puede ser ventajoso incorporar un especialista que aporte un punto de viste fresco que asista a los equipos a mirar fuera de la caja cuando están atascados o viciados por una rutina diaria. En cuanto a qué tipo de empresa puede sacarle más provecho a este tipo de práctica, eso va a depender del tipo de empresa, sus objetivos y otras variables.

“Creo que la categoría de la empresa no es lo que va a indicar si requiere mentoring o no, sino la situación de estancamiento en la que está la compañía en ese momento y hacia dónde quiere ir”, explica Castillo, “y también tras tantear si con los talentos internos no ha alcanzado lo que está buscando, entonces es importante que busquen un mentor para ayudarles a desplazarse”.