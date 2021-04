Mi hijo pide muestras de afecto constantemente, ¿qué puedo hacer?

En una entrevista para Estilos, la psicóloga escolar, Leslie Amell creadora del espacio ( @aprendiendo_rd ) explica que un niño puede demandar afecto de manera insistente por haber tenido carencias afectivas importantes durante su desarrollo. Sin embargo, un niño que demanda muestras de afecto no necesariamente es porque ha sufrido maltrato , negligencia, abandono, separaciones o traumas.

Al referirse a estas exigencias que tienen los niños, la especialista resalta que a veces el tiempo que pasamos con nuestros hijos no es de calidad ya que estamos mirando el celular, atendiendo otros asuntos o pensando en otras cosas, pero asegura que cuando un niño llama nuestra atención o busca de nuestro afecto es porque verdaderamente lo necesitan.

Pero, ¿qué hay detrás de esas demandas de afecto?

“Generalmente cuando el niño tiene claro el momento en el cual recibirá la atención de manera segura y sistemática, siente menos ansiedad. Por ejemplo, si el niño sabe que siempre antes de acostarse hay un tiempo de conversar y leer cuentos con mamá o papá, posiblemente espere este espacio para conectar afectivamente. Pero si el tiempo de calidad con mamá o papá es impredecible, cambiante o muy escaso, esto puede generar esta búsqueda de atención o afecto constante. Es como si no supiéramos la hora exacta en que vamos a comer, esto puede generarnos más ansiedad y preocupación por la comida”, agrega.

Cómo calmar esa necesidad del niño



La psicóloga recomienda que si un niño demanda atención o afecto en un momento que no podemos ofrecérselo debemos decirle con voz calmada “cuando acabe la llamada te atiendo”, “ahora no puedo, en 10 minutos te escucho”. Y cumplir nuestra palabra y atenderlo, pero atenderlo con todos los sentidos. Abrazarlo, mirarlo, escucharlo, conversar. No se debe dejar insatisfecha la necesidad, sino posponerla y atenderla en el momento adecuado.

Además, agrega que es importante establecer momentos específicos del día donde la atención se plena, puede ser en los momentos de la comida, la cena, al momento de acostarse, o el momento que se puedan tener era conexión. Porque existen muchos padres que duran el día completo con sus hijos, pero ¿Cómo? ¿La atención es plena? En muchos casos no.