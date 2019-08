Milagros Germán: “Tanto talento me devuelve la fe en el país y en mi gente”

En exclusiva, Estilos conversa con esta estrella dominicana. Entre luces, horas extenuantes de grabaciones y la emoción reflejada en su rostro, Milagros habla sobre este proyecto, que iniciará el 4 de septiembre por Color Visión, y el impacto que ha tenido en su vida y carrera.

¿Cómo llega este proyecto a tu vida?

Se acercaron a mí Gilberto Morillo y Tuto Guerrero para hablarme de que llegaba finalmente al país esta maravillosa plataforma para descubrir talentos nuevos y proyectarlos talentos a los sitiales que se merecen. Dominicana’s Got Talent es una plataforma extraordinaria de proyección del talento y del arte. El día que Tuto y Gilberto llegaron a mi oficina a plantearme ser parte del proyecto fue maravilloso. Sólo con ver a Tuto sabía que tendría un sello de calidad y saber de su trabajo y trayectoria fue suficiente para decirle que sí inmediatamente con tantas ilusiones. El proyecto se retrasó por diversas razones, pero yo cada cierto tiempo llamaba para saber cómo iba hasta que finalmente se concretó. Estoy muy satisfecha de ver todo lo que la juventud local tiene que dar artísticamente y mostrar al público en general.

Te hemos visto emocionada durante las grabaciones con los actos y las historias.

Así es, es que yo me pongo en su lugar y tener la oportunidad de poner tu talento en contacto con el gran público es un paso tan importante y tan comprometido que te toca las fibras del corazón. Además, de verdad, en nuestro país hay tanto talento que a mí me devuelve la fe en el país y en mi gente, en estos momentos de tantas tribulaciones y tantos conflictos, sobre todo a nivel social y político. Descubrir que en los más recónditos lugares del interior de nuestro país hay jóvenes que dedican su vida al arte te impacta de alguna manera.

Todos los que tenemos una carrera en los medios hemos pasado por momentos positivos y negativos, a todos se nos han cerrado puertas, a todos nos han dicho que no, entonces es algo fácil de identificar dentro de tu registro de emociones personales, o sea que es dejarse llevar por las historias, muchas veces hay que frenar esas historias para que el show pueda continuar, pero ha sido muy gratificante ponerse al lado del talento. Han sido muy escasas las participaciones que no han encajado dentro de los parámetros de excelencia que exige este título de Dominicana’s Got Talent.

¿Como juez en qué te enfocas al momento de evaluar?

Yo no soy una experta en ninguno de los temas a los que hay que recurrir al momento de evaluar, pero en esta competencia se trata de buscar talentos que además conecten con la gente, con la masa, con el público, que sean exquisitos, y todos de alguna forma hemos estado en contacto con el arte. Este es un país muy artístico, muy musical, muy talentoso, muy teatral. El dominicano por todo te hace una historia, entonces diferenciar y escoger esos actos que te tocan las fibras del corazón es lo que yo estoy buscando.

¿Cómo ha sido la química entre los jueces?

Ha sido buenísima tanto detrás como se verá delante; independientemente de que en esta oportunidad nos hemos reunido como jueces para evaluar el talento, detrás de esta plataforma, de este escenario y de estas cámaras nos respetamos mutuamente. Raymond, Waddys y Nashla para mí son profesionales que respeto profundamente y admiro de corazón, con los que yo me llevo porque tenemos códigos de ética muy parecidos, muy similares.

Todos aportamos algo distinto. La parte más técnica y especializada la tiene Waddys; Nashla tiene una sensibilidad especial para evaluar desde el corazón; Raymond tiene una experiencia en escenarios y en manejar público, igual que yo. Todos hemos coincidido en lo que son extraordinarios talentos, y sabemos cuándo hay deficiencias y debemos enviar a las personas para que se sigan preparando, porque esta no es la única vez que vamos a estar evaluando. En este formato internacional hemos visto que hay talentos que repiten en tercera y cuarta temporada y logran conquistar mejores espacios y lugares, luego de una experiencia de participar tres y cuatro veces en el DGT.

Eres de las primeras en realizar programas de temporada, ¿crees que este es el futuro de la televisión dominicana?

Es muy rentable, y sobre todo franquiciar un título exitoso es muy rentable en nuestro país porque son plataformas, escenarios y competencias que han estado al alcance de todos nosotros a través de los canales de cable, a través de YouTube, y se viralizan los números más emotivos. Yo pienso que, además de nuestra televisión estable, llámese a la televisión que nosotros estamos produciendo tradicionalmente, los programas de temporada son un gran punto de enganche para restablecer el interés en la televisión dominicana. Creo que este título va hacer una gran labor por la televisión dominicana y por nuestros programas tradicionales.

¿Qué se necesita para impulsar proyectos como estos?

Apoyo, la ley de televisión, por ejemplo, que tenemos tantos años tratando de introducirla para que se sigan impulsando proyectos como este y otros más. Esta es una plataforma inmensa, aquí hay 250 personas trabajando, la factura de calidad es muy alta.

Todo lo que ustedes podrán percibir a partir de septiembre es exquisito, es calidad y todo lo que vamos a ver cuesta mucho en lo económico, en el tiempo, energía, pero al final este tipo de títulos compagina bastante con todo lo que da para tenerlo.

Nosotros en la televisión necesitamos apoyo, ya que esta es el espejo del alma de los pueblos, es parte de nuestra identidad nacional, nos cuenta como pueblo, como sociedad, y necesitamos en estos momentos volver los ojos a la televisión y protegerla.