$!Miosotis Batista: “República Dominicana es realmente un destino por descubrir”

Si pudieras mañana visitar 3 destinos importantes de la República Dominicana, ¿cuáles serían y por qué?

Lo cierto es que, después de estos meses en casa, irme a cualquier de las 128 áreas protegidas de la isla me haría muy feliz; pero Samaná y Montecristi son mis dos provincias favoritas de la isla y, bueno, es como difícil elegir tres destinos en particular. Pero si tengo que elegir serían: el Parque Nacional Manglares de Estero Balsa para hacer kayak, porque me da muchísima paz y el Parque Nacional Morro de Montecristi para bucear y desconectarme del mundo real y sumergirme en la vida del océano. En Samaná al Santuario de Tortugas, conocido como Playa El Valle, que es una de mis playas preferidas de siempre, iría de camping y, si no es mucho pedir, pues con la esperanza de que coincidiera con la noche de anidamiento de una Tortuga Tinglar, mi especie favorita, que por demás tiende a llegar mucho allí. Y en Samaná también al Parque Nacional Cabo Cabrón, porque no lo conozco y justamente iba a ir a visitarlo en los días que dispusieron el aislamiento social