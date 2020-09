$!Mitos sobre la menstruación, ¿qué hay de cierto en ellos?

Desde que experimentamos la primera menstruación, venimos escuchando a nuestras madres y abuelas repetirnos constantemente frases como que no debemos ir a nadar con el periodo, porque la sangre atrae a los tiburones, o que puede llegar a sincronizarse con nuestras amigas o hermanas si pasamos mucho tiempo con ellas. Pero ¿alguna vez te has detenido a cuestionar la veracidad de estos mitos? Puede que no, y por eso hoy te contamos qué tan ciertas son muchas de las creencias más famosas para que dejes de vivir en la ignorancia.

¿La sangre del periodo atrae a los tiburones? Falso.

Como bien sabemos, la sangre atrae a los tiburones. Sin embargo, el hecho de que tengas la menstruación no te hace más propensa a ser atacada por uno. La cantidad de sangre que se genera cuando una mujer está en sus días es tan poca que un tiburón tendría que estar prácticamente al lado tuyo para poder percibirla.

¿No puedes teñirte? Falso.

No hay ninguna investigación que avale que lo que hagas en tu cabello influya en tu periodo menstrual. Esto quiere decir que no es cierto que si te aplicas un tinte durante la menstruación corres el riego de que no te coja bien el color o de que aumenten los dolores. Así que, para la próxima, ya sabes que no tienes que cancelar tu cita en el salón de belleza solo porque te bajó.