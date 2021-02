$!Mitos y realidades sobre la donación de córneas

Si eres donante, los médicos te dejarán morir para extraer tus córneas

Jamás. Mientras exista la mínima posibilidad de conservar la vida del paciente, sin importar las enfermedades asociadas, los médicos tratantes siempre harán lo que sea necesario, aunque el paciente se encuentre en estado crítico. El equipo de trasplante no tiene relación con el posible donante hasta que los médicos que lo atienden determinan que todos los esfuerzos realizados para salvarle han sido inútiles.

Quién padece enfermedades crónicas no es candidato para donar

Las enfermedades que contraindican la donación de órganos son de origen infeccioso y cáncer con metástasis. Las contraindicaciones absolutas son las siguientes: HIV o grupo de riesgo, sepsis o infección diseminada no controlada, fracaso multiorgánico, Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.

Para recibir las córneas de donación hay que esperar años

No. Actualmente, los corneólogos dominicanos realizan la mayoría de los trasplantes con tejidos provenientes de Estados Unidos, donde la donación de córneas es más fácil, pero esto provoca que el costo para que las córneas lleguen al receptor en condiciones idóneas sea muy elevado.

Las personas mayores de 65 años no pueden donar sus córneas

Los órganos y tejidos son muy caros

A pesar de que popularmente se puede pensar que tienen un precio, pues hasta una expresión bien famosa existe: “eso te costará un riñón” o “un ojo y la mitad del otro”, haciendo alusión a que el costo es alto, los órganos y tejidos no cuestan nada; es una gentil donación de la persona que los donó. Sin embargo, para que esos órganos o tejidos lleguen hasta el receptor en condiciones óptimas para ser trasplantados es necesario hacer numerosos estudios y preparación de los mismos, que es lo que en ocasiones lleva un costo.

Al donar las córneas, el resultado estético es desfavorable

Esto es falso, los párpados se dejan sellados, de manera que no se note que las córneas han sido extraídas, no se altera la anatomía facial. Respecto a los demás órganos, una vez acabada la intervención se suturan las heridas y no queda deformidad ni lesiones externas en el cuerpo.