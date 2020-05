$!Mónica Quirino: “Este proyecto comenzó como una idea de buena voluntad”

En mi caso particular, cuento con una carrera profesional con más de 12 años de experiencia trabajando directamente con fábricas en China, también diseñamos y comercializamos marcas propias y a diferentes grupos empresariales de Punta Cana, Santo Domingo y en mercados internacionales como en México. Entiendo que mi gran deseo de aportar en estos momentos difíciles, sumado a mi trayectoria profesional, despertó la confianza en algunos de mis clientes, quienes me fueron contactando para juntos explorar de qué forma podíamos traer al país productos sanitarios. Este proyecto comenzó como una idea de buena voluntad y se convirtió en un gran reto profesional, a tal punto que me obligó prácticamente a montar la oficina en mi casa y durante largas semanas de intenso esquema de trabajo diseñamos la logística de esta operación.

¿Cómo fue el proceso de adquirir estos materiales médicos y cómo serán distribuidos?

La estrategia que diseñamos fue buscar un avión que tuviera la capacidad de traer de manera conjunta los siete millones y medio de mascarillas civiles desechables, un reto difícil, que solo el Airbus A380 podía cumplir y lo logramos. Traer ese avión desde Tianjin, China a la República Dominicana significó tres importantes hitos en el ámbito de aviación local y mundial:

1- Primera vez que un Airbus A380 viene a la República Dominicana.

2- Uno de los vuelos comerciales más largos que se han registrado en todo el mundo con una duración de alrededor de 16 horas.

3- Primer avión en llegar directamente de China sin escalas.

Cabe destacar que el A380 pudo aterrizar en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), gracias a que la pista es suficientemente resistente, ancha y larga para ese tipo de operaciones, pero por la envergadura (el largo de las alas) no era factible acceder a la plataforma y le facilitaron servicios de descarga en las calles de rodaje. La distribución de los productos sanitarios es un tema manejado por las empresas dominicanas adquirientes de la mercancía para combatir la crisis sanitaria del COVID-19 en el país.

¿Hay planes para realizar más vuelos de esta naturaleza?

Hay planes de volver a realizar una operación similar, en caso de que haya una emergencia por desabastecimiento de productos en el país. En un caso dado consideraríamos traer de nuevo por avión, pero esto no lo sabemos hasta tanto esté dada la necesidad.

Si tiene que realizar una operación similar, ¿qué haría diferente?

Si me tengo que enfrentar a otro avión no tengo duda de intentarlo con esta compañía. Entiendo que ha tenido un comportamiento excelente en todos los aspectos. Y si no, la otra manera sería vía marítima, que es lo que trabajo habitualmente con una compañía local de nombre bastante reconocido y nunca he tenido inconvenientes. Me tomo muy a pecho cuando tengo que trabajar para un cliente, para mí es como si la mercancía fuese mía y hasta que esa última caja no bajó del avión no me despegué de esas escaleras. La verdad es que tenido un apoyo de 100% de todo el equipo que ha trabajado en este avión.