$!Monta tu propio huerto en casa (en 8 pasos)

No hay mayor satisfacción que comer los alimentos que tú mism@ has cultivado. Además trabajar con las manos no solo reduce el estrés y la ansiedad, también mejora la memoria y la calidad del sueño. Parte del secreto de poder llevar una vida más sustentable y ecológica reside en nuestra autosuficiencia alimenticia, y nadie mejor para hablar sobre cómo lograrlo que Jake Kheel, vicepresidente de la Fundación Grupo Puntacana, quien conoce de primera mano qué pasos hay que dar para crear un huerto orgánico, quizás no tan extenso como el que suple a los restaurantes del Grupo PuntaCana, pero sí lo suficiente como para cultivar tus hierbas aromáticas, vegetales y hortalizas. Y es que, como muy bien explica Kheel, no hace falta un gran espacio, ni grandes inversiones. Con interés, paciencia y mucha creatividad podrás sentir la felicidad que da comer los alimentos que tú mism@ has cultivado. Estos son los ocho pasos que Jake Kheel recomienda a seguir:

1. Cuánto espacio necesitas. No tener un espacio o un patio para sembrar no significa que no puedas cultivar hierbas frescas o vegetales. La jardinería en macetas te permite cultivar diferentes hierbas, vegetales u otros tipos de plantas en interiores. Realmente, no hay limitante de espacio, depende del espacio e iluminación que tienes. Hay apartamentos urbanos que parecen selvas amazónicas. Su principal atributo es tener buena iluminación. Puedes adaptar el tamaño de tu hortaliza interior a tus posibilidades.

2. Con qué cultivos empezar. Las hierbas aromáticas son los cultivos más fáciles para iniciarse. Es un proyecto de bajo costo y de bajo riesgo. Lo que necesitas es un par de macetas, una bolsa de tierra y una ventana soleada. Las hierbas tienden a ser compactas, de rápido crecimiento y útiles, lo que las convierte en excelentes para principiantes. Por ejemplo, son fáciles de sembrar la albahaca, menta, perejil, eneldo, sábila, romero, tomillo y cilantro.

3. Cómo decides qué plantar y cuándo. Recomiendo comenzar con 2-3 variedades de hierbas y experimentar con ellas. Selecciona plantas con las que te guste cocinar o te agrade el olor que producen en tu vivienda. Por ejemplo, la albahaca es fácil de cultivar, es aromática y muy versátil en la cocina. Es un excelente complemento para cualquier comida y no es demandante para mantener la planta saludable.

4. Cómo puedes hacer tu propio compost. El compostaje es un proceso de transformación de la materia orgánica para obtener un abono natural. Para su producción, se debe concentrar en los desechos orgánicos como las cáscaras de huevos, frutas y vegetales, café, papel de toalla, cartón de huevos, entre otros residuos producidos en la preparación de la comida. Evita los lácteos, carne o comida cocida con grasa. Para transformar los desechos en compostaje, se puede utilizar un contenedor plástico para depositar los desechos orgánicos. Cuando se llena, se llevan los orgánicos a la compostera. En la Fundación Grupo Puntacana, practicamos el lombricompost, pero a una escala comercial.