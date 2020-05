$!Mudarte solo, lo que debes saber antes de dar ese importante paso

Mudarse solo es, probablemente, una de las mayores añoranzas entre los adultos jóvenes que buscan independizarse y crecer. Esta práctica, que en décadas pasadas no era tan común, es sinónimo de que nuestra sociedad ha ido evolucionando y de que los padres de hoy en día tienen mayor apertura y creencias menos arraigadas sobre el respeto a la individualidad de sus hijos.

En caso de no vivir ese proceso y del hogar materno irse con la pareja, cambia de forma abrupta su rol pasivo a uno protagónico. La toma de decisiones, que antes compartía con sus padres y que no recaía directamente sobre sus hombros, a partir de ese momento adquiere una complejidad mayor. Esto, porque ahora también tendrá que responder al interés común, tanto de su persona como de la pareja, garantizando el equilibrio, la armonía y el bienestar de ambos.

Canó explica que la decisión de independizarse no debe ser influenciada por conflictos familiares, puesto que irse de la casa materna no evitará ni resolverá los problemas. “Mudarse de casa es simplemente mudar el problema de un lugar a otro y posiblemente con el agravante de que ese joven no posee las herramientas necesarias para vivir independientemente y ser exitoso en ese proyecto”.

Cuando se presentan casos de diferencias entre padres e hijos mayores, la psicóloga dice que, más allá de tomar una decisión apresurada o de la que no se está seguro, lo ideal es dar paso al diálogo que promueva la armonía y el bienestar de cada miembro. Dice que todos deben trabajar de manera individual para sanar, crecer y gestionar las emociones de forma adecuada.