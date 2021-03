Mujer + discapacidad o cómo afrontar el reto de la doble discriminación

De las representaciones sociales la más exquisita, a juicio personal, es la de la justicia, representada como una diosa griega con una venda en los ojos, en señal de que no distingue a personas, sexo, condición social, económica o física ... en una mano la balanza de los hechos y en la otra una espada que ha de aplicarse a todos. ¡Lástima que su perfección solo se represente y no se aplique! Hoy, por más que alcemos la voz, nos siguen matando, excluyendo, minimizando y calificando por lo que los ojos pueden ver. El gran reto en común es que se rompan esas barreras en cada rincón del mundo.

Kristy Quezada, discapacidad auditiva

"Soy sorda y he visto mujeres sordas muy exitosas, pero no en RD. El Día de la Mujer es muy importante porque representa la superación que logran las mujeres. Fui bailarina de ballet, pinté cuadros, terminé bachiller y universidad con apoyo de mi esposo y mis padres. Sin embargo, para trabajar nunca pude emplearme porque es más difícil la oportunidad, tuve que emprender desde mi casa, haciendo accesorios y macrame para decoración del hogar".

Juana (Vicky) Quezada (discapacidad física)

Natali Vásquez Baldera (discapacidad físicomotora)

"Sabido es que la mujer, por el sólo hecho de serlo, es discriminada en muchos de los casos, y si a eso le sumamos la discapacidad es aún peor. Una mujer con discapacidad no sólo debe demostrar su poder, capacidad, sino también revelar que la discapacidad no es un límite para desarrollar su vida (en el más amplio de los sentidos) y aportar a su nación".

Amelia Brea (discapacidad intelectual)

Ella es una mujer holística, a tono con los nuevos tiempos. Universitaria, actriz, conferencista, emprendedora, etc.

"En el Día Internacional de la Mujer yo, que tengo la condición de Síndrome de Down, me siento igual que cualquier otra mujer, ya que he crecido sabiendo que lo que tengo no se quita y solo he tenido que ir aprendiendo más lento que otras mujeres; pero, ya con 29 años, siento que he logrado muchos de mis sueños y eso me hace sentir feliz".

Para ella su sexo no ha sido obstáculo para alcanzar sus metas, pero tampoco el síndrome. "He sido de las primeras en ser aceptada en un colegio regular e ir abriendo el camino a mis otras compañeras; razón por la que es mi deseo en esta celebración del Día Internacional de la Mujer que todas las niñas con mi condición tengan la oportunidad que yo he tenido de aprender, para que luego puedan ser mujeres que tengan un trabajo y lograr ser independientes".

En cuanto a sus anhelos, desea que se abran las clases presenciales para volver a la universidad, ya que confiesa no gustarle las virtuales; quiere seguir trabajando para lograr su independencia económica y trabajar en otra película.

Conocer la opinión de Amelia deja gran interés sobre su madre Yvette Bermúdez, ya que hay una notoria participación en la guía hacia una actitud positiva y de fortaleza interior. A ella le pedimos algunos consejos para aquellas mujeres que están formando a las del futuro. Esta es su respuesta:

"La aceptación de que nuestras hijas e hijos tengan una condición de discapacidad es el primer paso. Luego debemos buscar ayuda y conocer cómo poder trabajar con ellos en casa y así contribuir a su desarrollo. Educarlos en valores y respeto, al igual que a cualquier otro niño o niña, tener paciencia en su desarrollo y confiar en que van a ir lográndolo todo, aunque de una manera más lenta que otros, sin compararlos con los demás. Conocer cuáles son las cosas que más les gustan e ir aprovechando esas capacidades para que aprendan más fácil. Y fomentar su independencia en cada etapa de su vida".