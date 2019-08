Nashla Bogaert: “Dominicana’s Got Talent te brinda una plataforma para mostrar tu talento”

Uno de los formatos internacionales más exitosos de todo el mundo está decidido a extrapolar esta buena vibra quisqueyana a las pantallas locales e internacionales.

Dominicana’s Got Talent irrumpirá con fuerza en nuestro país y, desde el próximo 4 de septiembre a partir de las 9:00 p.m. por Color Visión, canal 9, mostrará los diversos talentos de los concursantes criollos, y el de los extranjeros que se presentarán en el imponente escenario de este show televisivo.

Para evaluar cada una de sus actuaciones, la producción ha escogido a cuatro experimentadas figuras del mundo del entretenimiento local, entre ellas Nashla Bogaert, actriz, productora y presentadora de televisión, una de las figuras que mejor conecta con el público a través de las pantallas.

Productora, gestora, juez, háblanos de este proyecto, ¿cómo llega a tu vida?

Este proyecto tiene más de cuatro años, donde estamos cuatro agentes involucrados, Gilberto Morillo, Tuto Guerrero, David Maler y yo; al principio comenzó como un sueño de nosotros traer una franquicia así de exigente y compleja, pero creíamos en ella y entendíamos que el país necesitaba reconfirmar que teníamos talento, y por esa razón emprendimos el camino difícil de hacerlo realidad, y hoy lo estamos celebrando. Para mí es un sueño, literal, hecho realidad.

Con este proyecto retornas a la TV dominicana, ¿era lo que querías para volver a la pantalla chica?

No pudo ser un mejor proyecto para entrar a la televisión por esta puerta, porque yo tenía algunos cinco años fuera, pero la gente me recuerda básicamente por Divertido con Jochy, que hace muchísimos años más. Me mantuve paciente esperando una oportunidad para reconectarme con el público que me sigue de la televisión, que es el público que me dio el nombre que tengo, y el que me abrió las puertas de sus corazones, y me hizo crecer con ellos. Esperé tanto porque me decía que para volver a la televisión necesitaba hacerlo con un proyecto que le devolviera al dominicano lo que me dio a mí, una oportunidad, y este proyecto es una oportunidad para gente que no tiene un foco encima y de igual forma brilla con su talento.

¿Cómo ha sido la química entre los jueces?

Nunca habíamos trabajado todos juntos anteriormente en un mismo proyecto, y es hasta misterioso, parece como una energía sobrenatural que nos hayamos leído con tanta facilidad. Hemos descubierto un mismo lenguaje, y creo que esto viene mucho por la admiración, el respeto y el cariño que nos tenemos. Te puedo decir que la química ha sido fantástica, yo pienso que la gente lo va a notar. Nos respetamos, nos damos nuestro espacio, nos entendemos, realmente hay amor, y ese es el camino para toda armonía.

¿Ha sido difícil como jueces tener que decirle a un candidato que no pasa a la siguiente ronda?

Todavía hoy estoy afectada por los actos a los que hemos tenido que decir no, porque es muy difícil, son personas que vienen con sueños, con una historia; porque el proyecto no sólo define qué tan talentoso es alguien, sino además qué tan buen ser humano es. Fue muy difícil tener que decir no a un acto que ya conoces cómo llegó, lo que ha pasado, lo que tuvo que hacer para llegar hasta aquí, que sabes que es bueno; pero el tema es que han sido 200 actos buenos y de gente noble, buena de corazón y con historias fantásticas, y reducirlos a 60 siempre será muy complicado. A veces la razón para reducir un acto va a depender de la coincidencia del favoritismo de las personas que entran a votar, de la producción, del público presente, de todo. Y lamentablemente tenemos enfrente dos estrellas fantásticas que hacen lo mismo, por ejemplo, que cantan, cada una con su color distinto, pero hay que despedir a uno, creo que es la decisión más difícil que hemos tenido que tomar aquí.

Para personas como tú, que se dedican al mundo del entretenimiento es todavía más complicado, porque se ponen en su piel cuando a ustedes les han dicho tantas veces que no.

Mi carrera está llena de ‘no’. Lo que pasa es que la gente no se entera de las audiciones en las que me rechazan, pero sí, hay muchos ‘no’; hay muchos ‘no’ en sueños porque tal vez el momento no sea para desarrollarse. Hay veces que he recibido un ‘no’, pero entiendo que llegué en un momento crudo, y mi carrera está apenas desarrollándose.

Hay algo importante, estar en este proyecto ya te brinda una plataforma desde el primer momento, tiene visibilidad y puedes mostrar tu talento. No importa el ‘no’, qué tan tarde o qué tan temprano se haya dado, tu corazón está en el bolsillo del dominicano. Ya en la casa del dominicano te conocen, saben tu nombre y qué haces. No importa cuándo llegue el no, si es en la semifinal, en el corte de jueces o si fue en la audición general, una vez sales en el show tienes formas de ganarte el corazón de la gente, y eso es un trabajo que debe hacer cada quien.

¿Crees que este tipo de proyectos (realities y de temporada) son el futuro de la televisión dominicana?

Para mí hace rato que los programas de temporada son los proyectos del presente. No es una cuestión de pensar o idealizar un futuro con televisión de temporada, es que ya el ritmo de vida de los dominicanos y del ser humano en general ha cambiado, y la atención que prestamos a los proyectos tiene un corto tiempo, incluso, el contenido se siente mejor, es más compacto, cuidas más lo que dices porque tienes solo algunos chances para salir y expresar lo que quieres a nivel de contenido, lo que presentas es más sustancial, y causa un efecto de esperar más en la gente que a mí me encanta, y eso en un proyecto de toda una vida se va diluyendo naturalmente.