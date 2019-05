$!Nicole Tactuk, una mamá del siglo XXI

RENATA + NICOLE x FIORI

¿Tienes planes de crear más, quizá de tu esposo Gustavo? Por el momento no, pero definitivamente no descarto la posibilidad.

¿Qué tan involucradas estuvieron tus hijas en los diseños de sus piezas? Ellas fueron las que me motivaron a que lo hiciera; su apoyo fue un gran impulso para realizar el proyecto. Aunque no se involucraron directamente con los diseños, fueron inspirados en sus estilos.

¿Esperabas todo el éxito que ha tenido la colección? ¡La verdad no! Me siento bendecida por la acogida que ha tenido y muy agradecida por el apoyo de la gente.

Cuéntanos de tu colección con Fiori y de las piezas que llevan los nombres de tus hijas, el tuyo y el de Leono. Como ya sabes que me encanta todo lo Mommy & Me tuve la idea de diseñar una colección de carteras que pudieran replicarse en un tamaño más pequeño para las niñas. Me parecía que la idea de que fuera con colores llamativos y animales podía funcionar tanto para las madres como para las hijas. Así que contacté a Laura Pimentel, presidenta de Fiori, y le conté sobre mi idea. Le encantó y le pareció ideal sacarla en el mes de las Madres, así que nos reunimos y nos pusimos manos a la obra. Las piezas de la colección consisten en las mochilas “Marah”, los crossbodies “Vera”, las cangureras “Renata”, los llaveros “Leono” (mi gato y otro hijo), y los porta-pasaportes “Nicole”.

Amas el concepto Mommy & Me. En general, ¿qué te llama la atención de tener artículos que puedes compartir con tus hijas? Así es, me encanta vestirme igual que mis hijas; me parece que se ve tan lindo y que expresa la complicidad que tenemos. Es más, hasta a mi esposo también lo persuadimos a veces para que se integre con los looks familiares.



DOS MUNDOS SE UNEN

Tienes dos carreras muy diferentes, una en medicina nuclear y otra como lifestyle influencer. Cuéntanos un poco sobre ambas.

Muy diferentes sí que lo son. ¡Definitivamente no me aburro nunca! Desde muy joven supe que quería ser médico, que esa era mi vocación. Cuando tomé la materia de radiología en la universidad, quedé enamorada de las imágenes médicas, así que, cuando me gradué de médico, elegí la especialidad de Medicina Nuclear. Es una rama de la medicina muy novedosa, diferente e interesante. Lo de ser influencer se dio sin buscarlo. Si alguien me hubiese dicho cuando estaba embarazada de Renata que iba a ser influencer, ¡me hubiese reído de esa persona! Pero la vida es así, te dice: “por ahí es”. Definitivamente disfruto ambos trabajos y me dan satisfacción.

¿De dónde surge el anhelo de ser médico?

Vengo de una familia de médicos; mis padres y mis hermanos también lo son. Crecí corriendo en los pasillos de los hospitales y siempre me involucré en el trabajo de mis padres; los acompañaba desde niña a pasar visita. Mi mamá es pediatra y me encantaba ir a su consulta a ayudar con tareas sencillas, como pesar a los niños, tallarlos y llenar los récords de vacunas. En la mesa de mi casa solo se hablaba de temas médicos (¡todavía es así!) y esos temas me apasionaban. Yo creo que en mi familia llevamos eso de ser médicos en la sangre.

¿Cómo se ve este “day job” que no vemos mucho en las redes sociales?

¡Mi trabajo es muy interesante! La Medicina Nuclear consiste en el uso de isótopos radioactivos para tratar y diagnosticar ciertas enfermedades. Básicamente, yo interpreto unas imágenes de los diferentes órganos del cuerpo, que se llaman gammagrafías, para hacer un diagnóstico. También aplico las terapias de yodo radioactivo a pacientes con ciertas patologías de tiroides. No muestro mucho mi trabajo como médico en las redes, porque cuando estoy trabajando le dedico el 100% de mi atención, ya que estoy consciente de que las vidas de los pacientes potencialmente dependen de mí. Para asegurar un tratamiento adecuado, es importante tener un diagnóstico correcto, así que no hay espacio para las equivocaciones.

Siendo carreras tan demandantes, ¿cómo balanceas ambas?

Siempre estoy ocupada, pero me considero una persona muy organizada y planificada; todo lo agendo y lo anoto para sacarle el máximo provecho al día. La frase de “No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy” me la aplico todos los días.

¿Qué te apasiona de ambas carreras?

De la medicina me apasiona saber que puedo ayudar a las personas y que puedo ser útil a la sociedad. Con mi trabajo de influencer me gusta que puedo transmitir mensajes positivos y valores familiares que se están perdiendo cada vez más.

Con un horario tan demandante entre tus carreras y tu familia, ¿cómo mantienes esa interacción constante con tus seguidores en las redes sociales?

Trato de aprovechar el tiempo lo más posible, así que contesto mensajes cuando estoy en el salón de belleza, cuando voy en el carro y otra persona va conduciendo, cuando me tomo 10 minutos de receso en el trabajo para despejar la mente, y antes de dormir también dedico una hora para contestar los mensajes pendientes.

¿Cómo se dio esta segunda carrera como influencer?

Cuando Renata nació le hacía fotos por diversión; a la gente le gustó y empezaron a llegar seguidores, que poco a poco me fueron motivando a dar más de mí y a hacer cosas nuevas y divertidas. Así, sin darme cuenta, creé una comunidad en Instagram que me apoya y valora lo que hago, y a la que amo un montón.