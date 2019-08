$!¡No pierdas más horas de sueño!

Brandon Peters-Mathews, clínico e investigador del sueño de la Universidad de Stanford, trata a personas con problemas de sueño. Para Peters-Mathews, hay pocas razones para sospechar que nuestras necesidades colectivas de sueño han cambiado drásticamente en el pasado reciente, ya que están arraigadas en procesos fisiológicos inmutables. Sin embargo, deberíamos prestar atención a nuestras necesidades de sueño, y eso no es tan difícil como parece.

¿Qué es el sueño de todos modos?

Sin embargo, parece que las personas duermen menos ahora que en las últimas décadas. Las recientes encuestas autoinformadas entre los adultos estadounidenses sugieren constantemente que los adultos no están durmiendo lo suficiente. Esto plantea la pregunta: ¿cuánto sueño realmente necesita la gente?

Desde una perspectiva clínica, el sueño se define como un estado conductual reversible de falta de capacidad de respuesta y desconexión perceptiva del medio ambiente. Depende del equilibrio entre el impulso del sueño -el deseo de dormir que se acumula durante la vigilia-, y está relacionado con la acumulación y eliminación de sustancias químicas dentro del cerebro (como la adenosina) y la señal de alerta circadiana. El ritmo circadiano coordina los procesos del cuerpo con los patrones ambientales de luz y oscuridad. El sueño adecuado es y siempre ha sido restaurador para el cuerpo. Respetar el sueño y preservarlo en beneficio de la salud no ha sido tan permanente.

Las necesidades de sueño cambian a lo largo de la vida

¿Necesitamos una escala de sueño?

Si alguien come demasiadas calorías, o muy pocas, los efectos en el cuerpo se hacen evidentes. Desafortunadamente, no existe una “escala de sueño” para evaluar el desgaste físico que ocasiona la privación del sueño. Surja por no asignar suficiente tiempo para dormir o por trastornos del sueño como el insomnio, la privación del sueño puede tener consecuencias importantes.