“No quiero ser madre”

Es una realidad cada vez más evidente: hay mujeres que deciden renunciar a la maternidad, por encima de las críticas y el rechazo que puedan experimentar en una sociedad que todavía sostiene que ser madre es su principal rol. “Creo que cuando una mujer quiere ser madre, lo sabe desde pequeña”. Emilia (nombre ficticio) tiene 25 años y es diseñadora gráfica. Lo de la maternidad “no fue un sueño ni una aspiración que tuviera”, ni siquiera cuando jugaba a las muñecas. Quiere casarse, eso sí ha estado en sus planes, salvo que en esa ilusión solo han figurado ella y su esposo, nadie más. Dice que quizá se deba a “su pasado”. Sus padres se divorciaron y, aunque mantiene una relación muy buena con ambos, piensa que es un proceso muy doloroso para un niño/a. Esa es una de las varias razones que afianza su decisión de no tener hijos. Según el portal de data IndexMundi, que toma como fuente informaciones recogidas por la CIA World Factbook, para el 2005 en República Dominicana había un promedio de 23 niños nacidos por cada 1,000 personas. En el 2010 la cifra bajó a 19 y para el 2017 el promedio estimado era de unos 18 niños nacidos. Los niveles y tendencias de la fecundidad, analizados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) en su publicación “República Dominicana. Estimaciones y proyecciones de población 1950-2050”, también apuntan a la baja, indicando que: “el importante y continuo proceso de reducción de la fecundidad se inició a mediados de la década de los 60”. El informe evidencia que, en 40 años, la fecundidad del país se redujo aproximadamente un 57%, constituyéndose como “uno de los procesos de más rápido cambio demográfico”. Según el documento, este cambio en la estructura de la fecundidad tuvo una mayor participación de mujeres entre 20 y 24 años de edad. Los números señalan que la mentalidad de la mujer ha experimentado un cambio significativo. Al igual que Emilia, hay un número de féminas que entienden que la maternidad no es una prioridad en sus vidas. Así lo constata una encuesta realizada por Estilos, en la que solo un 24% de los encuestados (mujeres y hombres), respondió que el principal rol de una mujer es ser madre. Mientras que el 76% restante se inclinó por el “no”. Los motivos son múltiples. En el caso de “Soraya” (nombre ficticio) fue “no ser una fábrica de humanos”. Desde que era una niña de menos de 10 años, me explica, recibió muchas informaciones que la llevaron a tomar esa decisión. Al igual que Emilia, Soraya es hija de padres divorciados. Ahora tiene casi 36 años cumplidos y recuerda que el fruto de su postura tenía mucho de rebeldía, de esos ideales comunistas con los que creció. Se decía a sí misma: “el mundo es muy caro, los padres son malos, los matrimonios se terminan, la contaminación está destruyendo el mundo... ya hay demasiados niños solos en el mundo”. Fue lo que veía “fuera” lo que la movió a resistirse a esta posibilidad llamada maternidad. “Una mujer se define por sus actos” Emilia sabe que su postura dista mucho de lo establecido socialmente. No es algo que le preocupe. De hecho, no ha sentido que su entorno ha cambiado respecto a ella. Por el contrario, ha sentido su respeto, aunque a veces le cansa que muchos le insistan que es solo cuestión de tiempo para que cambie de opinión. Recuerda cómo los hombres tienen esa libertad de quedarse solteros o sin hijos sin ser reprochados, cuando en esa misma postura la mujer recibe sobrenombres como “solterona o jamona”. Está muy seria cuando me dice: “una mujer se define por sus actos”. Muy a pesar de su juventud y de ser consciente de cómo pueden cambiar las cosas, es muy firme en su postura, que sustenta en lo siguiente: “No poder hacer ciertas cosas que quiero (estudiar, viajar); el factor físico no se negocia. En algún momento estuve en sobrepeso y fue muy difícil para mi nivel psicológico; no quiero correr el riesgo de que mi hijo tome malas decisiones; el sacrificio psicológico; soy muy poco paciente con personas que piensan distinto a mí; y no me gustan los niños” . ¿Por qué, sí o no, el rol de una mujer es ser madre? Estos son los porqués arrojados en una encuesta que realizó Estilos, al preguntar si el rol de una mujer es ser madre. Sí, ser madre es el principal rol de una mujer porque: 1 No hay nada más importante que un hijo. 2 Es parte de nuestro propósito aumentar la raza. 3 Es la bendición más grande que Dios nos ha dado como mujer. 4 El amor de una madre es insustituible y, aunque no sea por compromiso, su rol principal por amor siempre será ser madre. 5 Ser madre me hizo sentir más realizada y completa que cualquier otra cosa. 6 Bíblicamente está establecido así. Ser madre no es el principal rol de una mujer porque: 1 El rol de cada persona es ser feliz y útil a la sociedad. 2 Cada persona decide qué implica su felicidad. No necesariamente es ser madre. 3 Tenemos muchos roles por cumplir a nivel profesional y personal. 4 No todas las mujeres pueden ser madres. 5 La maternidad no debe definir a una mujer. 6 Ser madre es una responsabilidad que debe ser asumida con total conciencia, y no por presiones externas. 7 Su rol principal es ser mujer. Sí, pero... El rol principal de una mujer es la maternidad si ella así lo ha decidido. Engendrar vida y traerla a este mundo de una manera meditada y totalmente deseada, a conciencia, sin egoísmos ni condiciones. La biología por sí sola no basta, es decir, no se es madre por tener la capacidad de embarazarse y parir. La maternidad se vive a partir de la decisión y la disposición de cuidar a otro. Por eso hay madres adoptivas, madres de crianza, etc. También una mujer puede ser madre y ver en otro rol (profesional, familiar, pareja...) el principal de su vida. Esa es también una decisión.

