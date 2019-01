$!No te endeudes por culpa de Instagram

Si la foto de un amigo de vacaciones le frustra tanto, busque las razones de ello. El destino o el viaje en sí tal vez no sean la fuente de su malestar. Tal vez lleva tiempo sin salir de vacaciones o envidia lo relajada que se ve esa persona. ¿Le incomoda lo cercanos que parece su amigo con su pareja o sus conocidos?

No hay forma de saber cuánto dinero tienen sus amigos. Pero es previsible que al menos algunos de ellos no estén realmente en condiciones de hacer los viajes que hacen que usted se sienta inferior sin apelar a sus tarjetas de crédito.

Es sabido que las redes sociales no muestran las abolladuras del auto, las discusiones y el mal tiempo típicos de toda vacación. Agréguele a eso el agujero que dejan en su economía.

Hay formas de aliviar la ansiedad sin gastar una fortuna en vacaciones. Considere separar un día para ir a un museo sin pagar o con un precio reducido para no pensar tanto en el trabajo. Trate de formar un club de lectores con sus amigos o unirse a un grupo que hace excursiones todos los meses para sentirse parte de una comunidad.

Tómese unas vacaciones baratas

Si lo que ansía es viajar, averigüe lo que cuesta su paseo y ahorre el dinero necesario.

Si no ha ahorrado y necesita irse a algún lado pronto, trate de ser flexible con las fechas y los destinos y esté pendiente de ofertas online. Considere ir a algún sitio cercano que nunca visitó. Comparta el gasto de un Airbnb con amigos y pase un fin de semana jugando a las cartas, en contacto con la naturaleza y haciendo actividades artísticas.

Las tarjetas de crédito no siempre son el enemigo. Si es disciplinado en los pagos y no se endeuda demasiado, consiga una tarjeta con premios que le permitan subsidiar futuros viajes. Sea realista y no gaste más de la cuenta, porque de lo contrario puede terminar pagando mucho dinero en intereses, generando más ansiedad.