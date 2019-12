$!Nueve consejos para reducir los gastos en Navidad

Analiza

Antes de salir a gastar, incluso antes de recibir el dinero, debes sentarte y analizar qué vas a hacer y qué no vas a hacer en esta Navidad.

¿El dinero es suficiente?

Deudas

Has una lista de los ingresos y los gastos y dedica la mayor cantidad posible a eliminar deudas, especialmente si estas son de tarjetas de crédito o a rédito. Esto puede resultar en grandes ahorros por concepto de intereses que ayuden en el presupuesto del año entrante.

Yo me lo merezco

Evita la trampa del yo “me lo merezco” y la de tomar a crédito “sin inicial” artículos que no necesitas y que, peor aún, no vas a poder pagar. ¡No puedes endeudarte desde ya para el próximo año!

Reduce

Reducir los regalos es una buena idea, ya sea en cantidad, monto, o ambas, especialmente si no hay dinero luego del ejercicio.

Darle a tus hijos lo que no te dieron

Cuidado con lo que compras a tus hijos en esta Navidad. Hay muchas cosas que ellos desean y por complacerlos puedes caer en el gancho de dar un tarjetazo o financiarlo, cosas que al final no son necesarias o que en poco tiempo se van a c onvertir en un juguete olvidado .

El doble

Si eres de los que llegaron a esta época sin deudas y con el doble completo entonces cuida donde pones ese dinero. Si no tienes donde invertirlo seguro, te recomiendo que lo lleves a un banco y abras un certificado de depósito en lo que encuentras una alternativa mejor.

Silencio

No le digas a nadie que tienes el doble limpio porque recuerda que le gente hace planes con el dinero ajeno.

¡Ay los negocios!

Cuidado con los negocios que no pueden fallar, de esos te van a ofrecer. Si no los entiendes no te metas.

Después de un año duro es bueno planificar lo que vas a hacer con tu ‘dinerito’ extra, para que disfrutes a la medida, pero a la vez te prepares para recibir el próximo año limpio de deudas.