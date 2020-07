$!Nuevos tratamientos dan esperanza a personas con mieloma múltiple

El mieloma múltiple es el segundo tipo de cáncer hematológico más común. De acuerdo con cifras estadísticas, a la fecha en Centro América y el Caribe hay aproximadamente 2,700 casos de esta enfermedad, lo que representa un aumento significativo en comparación con años anteriores. Una de las complicaciones de esta enfermedad es que, además de ser incurable, es difícil de tratar, pues muchos de los pacientes se vuelven resistentes a la terapia y, como consecuencia, suelen ser diagnosticados después de un tiempo. De ahí la importancia de seleccionar un tratamiento inicial eficaz, pues con cada recaída el mieloma múltiple puede volverse más complejo.

Así lo indica el doctor Saad Usmani, hematólogo del Levine Cancer Institute, quien sostiene que por suerte ya hay tratamientos que responden a las necesidades de quienes padecen la enfermedad en el país, como es el caso de Daratumumab, un fármaco desarrollado por el grupo Janssen que ahora cuenta con dos nuevas indicaciones aprobadas para pacientes que aún no han recibido tratamiento; la primera para personas que no son elegibles para trasplante de células madre, y la segunda nueva indicación para quienes no tienen tratamiento previo, pero sí son elegibles para trasplante de células madre.