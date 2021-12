$!Ocho alimentos ricos en calcio (que también queman la grasa corporal)

Distintas investigaciones sugieren que la manera más segura de perder peso y no volver a aumentarlo es siguiendo una dieta saludable con menos calorías de lo que antes consumías y haciendo ejercicio todos los días.

Pero, además, al introducir algunos alimentos ricos en calcio en nuestra dieta aumentamos la sensación de saciedad y conseguimos un adecuado aporte de nutrientes que evitan la acumulación de grasas y favorecen su eliminación. El calcio es el más reciente secreto para bajar de peso. Un nuevo estudio provee evidencia decisiva acerca de que el calcio ayuda a bajar de peso y a mantenerlo bajo control. Según un estudio publicado en el Journal of the American College of Nutrition, las mujeres que consumen elevadas cantidades de calcio son también las que logran perder más peso y grasa corporal, independientemente del nivel de ejercicio físico. A continuación te listamos qué alimentos ricos en calcio puedes consumir para quemar grasa en tu cuerpo.