Ocho buenas prácticas diarias para ayudar con el medio ambiente

No hay que ser científicos para acatar estas medidas, ni esperar a que llegue enero para aplicarlas como propósito de un nuevo año. Es una decisión de ya mismo, desde nuestros hogares y en todo nuestro diario vivir, recordando que es posible darle vida a la vida reduciendo la huella negativa que dejamos en el mundo. Esto se puede lograr a través de buenas prácticas como las que nos recomiendan la ambientalista Paola Tineo, la periodista audiovisual Silvia Camacho y la especialista en comunicación y sostenibilidad Yanela Zapata.

1. Usa bolsas reusables (de tela o plástico resistente) para hacer la compra

En cada compra del supermercado fácilmente acumulas unas 15, 20 o hasta 30 fundas de plástico de un solo uso, que luego fácilmente terminan siendo fundas de basura, cuyo destino final resulta ser un vertedero donde no se degradan durante años. Un paso simple, pero importante, es adquirir algunas fundas de tela o de plástico resistente y reusable que sirvan como bolsas para hacer las compras, no sólo del supermercado, sino también compras variadas (como ropas, artículos del hogar). Si se quiere ir más allá, también recomiendo la adquisición de tus propias bolsas de tela para sustituir las bolsas de plástico que suelen usarse a la hora de pesar vegetales o frutas en el supermercado. Es decir, con estas bolsas se puede llegar al supermercado y decirle a la cajera: “muchas gracias, pero yo traje las mías”. Esta práctica no sólo ayuda al medio ambiente, también sirve para organizar mejor tus compras y cargar con menos fundas, pues te permite englobar en menos paquetes alimentos del mismo tipo.