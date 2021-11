$!Ocho preguntas que debes hacer en una entrevista de trabajo

1. ¿Cuáles son las tareas y responsabilidades que conlleva el puesto?

Puede que se confundan estos términos, y aunque pueden entrelazarse, son de naturaleza diferente. Las tareas hacen referencia a cada actividad que debe realizarse y completarse de forma que se cumplan con las responsabilidades asignadas. Es como dice el dicho: no comerse el elefante completo, sino por partes. Por ejemplo, en el caso de un operador de servicio al cliente, su responsabilidad es la de mantener el nivel de satisfacción de los usuarios por encima de un porcentaje X definido, sus tareas serían recibir y dar seguimiento a las quejas y reclamaciones para así poder responder oportunamente.

2. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar en esta empresa?

Al momento de comprar un vehículo, por ejemplo, haces preguntas para identificar si la marca o modelo en la que piensas invertir es la mejor opción. Lo mismo sucede con las organizaciones; son marcas y deben poder contar con la capacidad de venderse a sí mismas para atraer el mejor talento, pues como posible colaborador vas a comprometer no solo tus competencias, sino también tu tiempo, lo que te dejará fuera del mercado laboral al momento de aceptar la oferta.

3. ¿Cuál es el salario (paquete salarial)?

No solo el salario es importante; también qué otros beneficios complementarios vienen con el paquete, y el momento de saberlo es en la entrevista. Saber sobre otros agregados además del salario base, que podrían ser de impacto de manera indirecta no solo a tus finanzas, también a tu seguridad y bienestar, hace la diferencia. Por ejemplo, un seguro médico familiar, combustible, farmacia, operativos visuales o escolares, entre otros. Estas variables podrían llevarte a tomar la decisión entre cambiar de empleo o aceptar una oferta. Pero ojo, cuidado con cómo negocias el paquete salarial o qué comentarios haces al respecto. Recuerda que no es una subasta de quién da más y, segundo, puedes parecer alguien conflictivo.