$!Ocho tareas que no debes olvidar en cuarentena

1. Enciende tu vehículo. Los vehículos que no se usan se dañan y no es un mito. Por esto, es importante que en esta cuarentena, de vez en cuando, lo dejes un momento prendido, esto ayudará a que la batería no se descargue. Si es posible muévelo un poco, nunca una vuelta está de más.

2. Verificar la fecha de los alimentos. En este tiempo no nos podemos dar el lujo de que un alimento se nos dañe. Por esto, es importante verificar los productos almacenados para consumirlos antes de la fecha de vencimiento o de que se descompongan.