$!Olvídate de los selfies, la nueva moda son los maskies

Ahora que todos empezamos a reintegrarnos a nuestras rutinas y a vestirnos con otra cosa que no sea pijama todo el día, no es de extrañar ver que las redes sociales se inundan cada vez más de autorretratos en los que la mirada es el centro de atención. Con las mascarillas como el nuevo accesorio que no puede faltar cuando salimos de casa, las selfies se han transformado para dar paso a las maskies.

Si bien en las selfies la boca tenía un papel protagónico, pues todas queríamos lucir unos labios carnosos en colores vibrantes al mejor estilo Kylie Jenner, ahora eso ha quedado en un segundo plano y el foco ha pasado a la zona superior de la cara. Un buen delineado, pestañas tupidas y cejas bien cuidadas y peinadas se han vuelto la tendencia en tiempos de coronavirus.