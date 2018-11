$!Ozuna, en busca de la expansión artística

Ozuna, popular exponente del género urbano, se estrena en el séptimo arte con “¡Qué León!”, película que llega a las pantallas el 29 de noviembre, dirigida por Frank Perozo, con un elenco que incluye también a estrellas como Raymond Pozo, Miguel Céspedes, Clarissa Molina, Jorge Pabón “Molusco”, Celinés Toribio, Stephany Liriano, Milagros Germán e Irving Alberti. Aun así, el “negrito de ojos claros” continúa acumulando éxitos a la vez que sigue creciendo como artista.

¿Qué te inspiró a perseguir la actuación?

Es un deseo que siempre tuve para poder ampliar mis horizontes como artista y seguir desarrollándome profesionalmente en otras áreas que complementan mi carrera musical.

¿Qué aspecto de tu carrera fue el que mejor te preparó para actuar?

Como en toda profesión, creo que la clave está en la disciplina. En el caso de la música, nosotros estamos acostumbrados a largas horas en el estudio hasta quedar satisfechos con nuestro trabajo. Similar a lo que conlleva la actuación, que requiere estudiar bien tu papel, llegar a tiempo, bien preparado al set de filmación y listo para largos días de trabajo.

Mientras filmabas “¡Qué León!” continuabas trabajando con tu música y otros proyectos, ¿dirías que la disciplina es la cualidad más importante que puede tener un artista?

Cuando te pones metas agresivas, tienes que estar listo para todo el sacrificio que esto conlleva, y la disciplina es un factor bien importante, pero no es lo único; para mí es vital tener un plan de trabajo definido y no perder el enfoque y la pasión con la que haces las cosas. Además, contar con un equipo de trabajo que comparte esa misma visión para mí ha sido imprescindible a la hora de poder lograr todas las metas que me he trazado.

¿El hecho de ser la primera película para ti y tu coestrella Clarissa Molina los ayudó a la hora de filmar escenas juntos?

Trabajar con Clarissa en mi primer rol en una película fue una gran experiencia. Ella es muy talentosa y una gran profesional. Ambos compartimos el mismo entusiasmo con este proyecto y nos divertimos mucho en el proceso. Por supuesto, el apoyo que recibimos del director Frank Perozo y el equipo de producción lo hizo todo mucho más fácil.