$!Padres primerizos: 5 papás dan sus consejos para vivir esta nueva etapa

Convertirse en padre por primera vez es una experiencia de muchos sentimientos encontrados. Y es que no importa qué tanto hayas anhelado ese momento o lo bien que te prepararas para ese día, muchas veces, en un primer momento, la felicidad de la llegada del nuevo integrante de la familia se ve opacada por el temor de no hacer un buen trabajo e incluso por la ansiedad de imaginar cómo cambiará tu vida a partir del instante en el que un ser humano dependa de ti. Pero descuida; no estás solo en este viaje, pues no eres el único al que le ha tocado ni le tocará pasar por esta caótica, pero hermosa etapa de la vida, en la que es normal tener dudas y miedos. Lo importante de aquí en lo adelante es que te dejes llevar por quienes tienen conocimiento en el área. Es por ello que, de la mano de cinco padres primerizos, te facilitamos algunos consejos que a ellos les hubiera gustado que les dieran en su momento y que estamos seguros de que a ti te serán de mucha ayuda.



José Alberto Peña, padre de Dante Alberto de 10 meses

“Luego de enterarme de que sería papá inmediatamente comencé a buscar personas dentro de mi círculo que yo considerara que han desempeñado una buena labor como padre y muchos solo me respondieron que todo estaba programado dentro de nuestros cerebros. Esa respuesta me dio miedo, y como dice la salsa de Marc Anthony: hubo alguien que se encargó de darme los reales tips para iniciarme como padre y aquí los comparto. Número uno, hacer una lista puntual de las situaciones que despiertan tus miedos y colocarle al lado tres posibles soluciones a cada una, así calmamos la ansiedad de no saber en los escenarios que te presentará la paternidad. En segundo lugar, entender de una buena vez que los niños se comunican por el llanto. Si lloran es posible que te estén comunicando algo, tu deber es tener pleno control del hábitat de tu bebé para que entiendas rápido la razón. También debes mantener tu higiene personal. Somos portadores de bacterias y demás microorganismos que pueden traerle problemas a nuestros bebés por lo que es recomendable que siempre tengamos uñas y manos bien higienizadas para el contacto. Por último, y personalmente considero lo más importante, sé el soporte en todo momento de la madre. Para que el bebé tenga un desarrollo y cuidado óptimo debes cumplir tu rol y ser ese pilar que brinda fuerza a la crianza del mismo”.



Martín Adames, papá de Martín Gael de un año

“A los que recién son padres, o a los que lo serán, mi consejo sería que no le teman a la paternidad. Cada día y cada etapa del niño trae consigo su aprendizaje y la paternidad se vive aprendiéndola. Yo no tenía idea de lo que era ser padre hasta que nació ni niño, sin embargo, he aprendido sobre la marcha y disfruto de la experiencia sobre ella misma tratando de dedicarle el mayor tiempo posible a mi hijo”.



Félix Valencia, padre de Aridny Marie de 11 meses

“Ser padre primerizo es una de las experiencias más increíbles que puede tener un hombre sin importar la edad. Lo importante es que una vez sepan que están embarazados se preparen tanto psicológica como emocional y económicamente. Siempre debe de haber alguien que sea fuerte en la relación a la hora de poder enfrentar cualquier situación y eso no significa que no te preocupes o sientas temor. Un consejo que en verdad me sirvió de mucho fue el de un amigo que al encontrarnos por casualidad en el supermercado me dijo: ‘Todo el que pretenda regalarte algo procura que sean pañales y leche’. Estas dos cosas básicas son las más usadas por los bebés recién nacidos durante sus primeros años, o sea que no se dejarán de usar y representarán un gran ahorro para tu bolsillo. Además, un padre primerizo debe tener en cuenta que un bebé es un recolector de información y que todo lo que ve lo copia o dice. Por eso es muy importante el cuidado de lo que se dice o se hace delante de ellos”.



Bernald Steward, papá de Bernald Zaid de 4 años

“Si tuviera que darle un consejo a un padre yo le daría que su bebé es más fuerte de lo que piensa. Como padres primerizos nosotros vemos a nuestros hijos tan débiles y frágiles en nuestros brazos que pensamos que con cualquier cosa que hagamos con ellos se van a ‘romper’ o maltratar. Uno no quiere que se voltee cuando está durmiendo, no quiere que le dé la brisa, no quiere que le pique un mosquito, no quiere nada, solo protegerlo como si fuera una perla. Sin embargo, biológicamente los niños son más fuertes de lo que nosotros pensamos y son tan capaces de sobrevivir que el quitar esas barreras puede hacer que cuidar de ellos sea algo mucho más pleno y mejor porque ya no estarías atado al miedo de hacerle daño”.



Kenny Fernández, padre de Keydel de 2 años