$!Padres separados en tiempos de pandemia

“Esta pandemia me ha quitado muchas cosas, pero la más fuerte para mí es el contacto con mis hijas”. Así inicia el relato de Luis, quien hace apenas una semana pudo ver por primera vez en casi cinco meses a su hija mayor. Lejos de todo protocolo de seguridad, fue un reencuentro lleno de emociones, en el que solo primaba el deseo mutuo de abrazarse como si con eso pudieran reponer todos los días en los que la relación se reducía a conversaciones a través de aparatos tecnológicos.

Entre sus brazos y un par de lágrimas después, Luis escuchó a su primogénita preguntar: “Papi, ¿cuándo volveré a tu casa?”. Una pregunta difícil de contestar, sobre todo por el hecho de que ni siquiera él sabía la respuesta, pues hace tan solo unos meses gozar de la compañía de sus hijas era algo normal, pero ahora, a causa de la pandemia, se ha convertido en toda una odisea.

Lo que más le duele es el tiempo que ha perdido lejos de sus pequeñas, ese que, por más que quisiera, nunca recuperará. Y es que solo un padre sabe que, sin importar cuánto se esfuerce por compensar la ausencia, hay momentos en la vida de un hijo que solo se viven una vez; no poder estar ahí con ellos es una carga que pesa para siempre, y más cuando es en contra de la propia voluntad.

Eso lo tiene claro Marcos, para quien estos meses también han sido toda una pesadilla. A diferencia de Luis, Marcos todavía no ha tenido la oportunidad de ver a su hijo, pues dado que nunca ha dejado de trabajar, porque es periodista, junto a su expareja tomó la decisión de mantener el distanciamiento físico con su pequeño. Sin embargo, el que haya estado de acuerdo con cumplir dicha medida no quiere decir que no le duela.

“Poner la salud de mi hijo nunca ha sido una opción para mí. Claramente esta es una situación difícil, pero es un sacrificio necesario, porque al final uno se expone a diario y no sabe si tenga el virus o no, y más ahora que hay tantos casos”, declara con un tono que delata que busca convencerse a sí mismo de estar haciendo lo correcto. “Yo solo espero que pronto pase todo esto porque, mira, no es fácil estar así cuando eres un padre responsable. Me parte el alma saber que mi hijo también lo está sufriendo”, admite.

Los casos de Luis y Marcos son solo un reflejo de la realidad que les ha tocado vivir a muchos hombres con hijos durante la cuarentena. Esto porque, por lo general, las madres son las que se quedan al cuidado de los niños luego de una separación, y en situaciones como la actual a quienes les toca sacrificarse y no tener contacto físico con sus pequeños para no exponerlos a un posible contagio, es a los padres.