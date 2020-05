$!Paños en la piel, por qué salen y cómo evitarlos

Debido a que las manchas blancas que nos salen en la piel no suelen ser motivo de extrema preocupación y no causan síntomas importantes, muchas veces no nos molestamos si quiera en asistir al médico para que este determine por qué salieron y nos indique el tratamiento adecuado. Sin embargo, hay informaciones acerca de esta condición que debemos conocer, sobre todo si nos está afectando.

La pitiriasis versicolor, mejor conocida como paños o manchas, es una enfermedad de la dermis que se produce por hongos y que pertenece al grupo de dermatofitosis superficiales, lo que quiere decir que afecta la capa superficial de la piel. Su nombre se debe a que puede presentarse de diversos colores. Aunque por lo general se muestra en tonos más claros que el de la piel, sobre todo en color blanco, en algunos casos pueden ser oscuras o marrones.

De acuerdo con la dermatóloga Martha Miniño, su aparición está relacionada con la humedad, situación que permite al hongo que la causa desarrollarse. Es por ello que esta condición es muy frecuente en deportistas, personas que están expuestas al sol o que sudan en exceso.