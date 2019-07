Papás & hijas: la unión entre la fuerza y la vulnerabilidad

Definitivamente, aún dentro de la experiencia compartida, cada padre -de hijas, de hijos o de ambos- tiene unas vivencias únicas. No importa la “categoría” a la que pertenezcas (o si estás en el difícil proceso de convertirte en padre), ¡feliz día de los padres!

Iván Durán y sus hijas Larissa Elizabeth y Laura Patricia

“Muchas veces los hijos no entienden y piensan que uno les quiere poner las cosas difíciles. Sin embargo, uno está tratando que no cometan el mismo error que cometimos nosotros”.

Irving Espaillat y sus hijas Lorena, Emilia y Daniela

“A mi me interesaba comunicarles a ellas lo que somos nosotros los hombres, de nuestra forma de pensar. [...] Exageramos mucho nuestra masculinidad. Yo les decía, ‘uno tiene que saber escoger a sus compañeros: personas que sean discretas, que siempre te respeten y que te valoren a ti por lo que tú eres, no por lo que tú cuestas’”.

Carlos Rojas y sus hijas María Paula y Carmen Isabel

“‘Ah, tú eres papá y mamá’. No, yo no soy papá y mamá; mamá es una, insustituible. Yo me considero un papá 24 horas al día, siete días a la semana”.