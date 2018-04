Papel o digital, ¿cómo leemos ahora?

Esto porque, si bien es cierto que la compra de libros en papel se mantiene a pesar de su declive, las librerías han sido sustituidas por tiendas online que ofrecen la facilidad de adquirir tu libro en varios clics y sin moverte de tu asiento, salvo cuando tengas que pasar a recogerlo por el courier, si es que éste no ofrece servicio de entrega. Esta es la realidad, aunque cueste admitirla. Así que no sirve de nada resistirse al cambio, que es inminente y no tiene marcha atrás.

Un 70.7% de los encuestados asegura que les gusta leer y no les intimida los textos largos. El 29.3% restante no suele leer nada largo porque se aburre.

Sin embargo, en una encuesta realizada para este reportaje, solo un 38.7% afirmó que saca tiempo para leer todos los días. El resto dice que casi no tiene tiempo (33.3%); que saca un par de horas a la semana (14.7%), o no le gusta mucho (8%). Otros dicen leer solo lo asignado (obligatorio) en la universidad o que han perdido el hábito de la lectura. De éstas, solo un 2% confirmó leer poesía.

Para Rincón que haya muchos jóvenes leyendo no es lo único interesante. A esto se suma el ‘fenómeno poético’: “cuando todos pensábamos que la poesía iba a morir, que los libros de poesía no se publicaban y cada vez había menos difusión de poesía, nos vemos de frente a un fenómeno extraordinario, que no sabemos bien cómo analizar, sobre todo con las nuevas tecnologías”.

No todo está perdido. En un camino que parece estar cubierto de sombras, se enciende una luz. “Considero que, si no en número, hay un movimiento muy fuerte, y cada vez se está notando más, de gente que hace del hábito de lectura algo más militante”, admite María José Rincón, atendiendo al hecho de que dentro de este grupo hay una buena cantidad de jóvenes que asumen esta cultura de lectura como “una forma de identidad y de marcar su diferencia. Ellos saben que leer es un valor añadido”.

“La relación de las personas con la lectura es independiente del formato”, María José Rincón

Algunas de las razones por las que optan por la lectura en papel por encima de la digital:

1. Se me cansan los ojos en la computadora. Además, me gusta subrayar lo que me interesa.

2. Me concentro más leyendo en papel e interpreto más la lectura, así como no hay maltrato de la visión. Sin embargo, con la lectura digital hago un esfuerzo por forzar la vista debido al brillo de la pantalla.

3. Es más interesante y real.

4. Puedo compenetrarme más con lo que estoy leyendo.

5. Prefiero la lectura en papel porque me gusta sentir la verdadera textura de un libro, poder tocarlo, poder subrayarlo y, por más extraño que parezca, poder olerlo.

6. No permite que me entretenga en otras cosas. El olor de las hojas de los libros es insustituible.

7. Por costumbre.

Los que prefieren la digital afirman:

“Me permite tener un libro en cuestión de minutos (compra online), no ocupa espacio y lo puedo llevar a cualquier lugar para evadirme mientras espero (viajes, consulta del médico, salón de belleza, etcétera)”.

Hay quienes no les afecta el tipo de lectura:

“Leo de manera indiferente en los dos formatos. Todo dependerá del libro y de la circunstancia.

Si la luz está apagada en la noche el Kindle me salva, y si lo olvido en casa sigo la lectura desde la app en cualquier lado. Es una cuestión de ventajas a la que no puedo ser ajena. Pero entrar a una librería es mi deporte predilecto porque abrir un libro, acariciarlo, olerlo y mirarlo, eso es leer realmente, leer con todos los sentidos”.

Adiós al mito

Se suele pensar que hay “textos obligatorios”, y otros que ni pensarlo. A lo que la filóloga María José Rincón apunta: “a todos no nos pueden gustar los mismos libros. Puede haber una obra maestra, genial, que te aburra. No es obligatorio leerse nada”.

También se da cierto elitismo con algunos libreros, que excluyen ciertos autores, porque te califican de “no ser un lector”. “No todo libro es bueno, pero eso también va a depender del criterio con el que lo miras. El libro que te pone a leer como lector, ya es bueno, aunque solo sea por eso”.

Todo beneficios

Sin leer no se escribe bien, en el sentido ortográfico, ni gramatical; no se habla bien en público, no se es buen orador, no se expresa bien.

El nivel de vocabulario está directamente relacionado con la lectura.

La propiedad de las palabras, usadas correctamente para decir lo que quieres decir, también están relacionadas con la lectura.

Aporta conocimientos generales acerca del tema que estás leyendo.

Leer en voz alta ayuda mucho a la expresión en público y en voz baja

(para ti) tiene un desarrollo neuronal extraordinario, que incluso ayuda a combatir

la degeneración neuronal”.