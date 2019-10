Pasos para tu crecimiento personal

El primer paso para un cambio de perspectiva

La autorreflexión: una herramienta de crecimiento personal



La trampa de la mediocridad

“Ser mediocre es no explotar al máximo tu potencial y no hacer las cosas al 100% de tu capacidad”, expresa Díaz, pero ¿cómo se puede evitar la mediocridad? Cada vez que una persona asume una tarea debe quedarse con la sensación de que le dedicó todo su esfuerzo sin importar si los demás lo reconocen o no. También es importante no esconderse detrás de excusas ya que la autojustificación es el pretexto que buscan los mediocres para convivir consigo mismos. También hay que mencionar dos causas de la mediocridad que usualmente pasan desapercibidas: la primera es la resignación, que implica asumir que no vale la pena hacer nada en la vida, pues, haga lo que haga, no cambiará su situación; la segunda es la complacencia, lo cual implica que la persona ya se siente totalmente exitosa y asume que no tiene más nada que lograr, aprender o cambiar.