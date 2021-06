$!Patricia Clavijo, nueva generación en la tradición culinaria de Casa Mencía

El arte culinario puede ser el reflejo de una cultura o un pueblo, pero también puede reflejar la tradición de una familia y las tendencias gastronómicas del momento. En el caso de la evolución de Patricia Clavijo como chef, todo esto es cierto, ya que a pesar de su corta edad su recorrido por el mundo de la gastronomía ha pasado por muchas estaciones y apenas comienza. Actualmente Patricia labora como chef ejecutiva del restaurante Casa Mencía, un negocio familiar en el que ella es la tercera generación de profesionales de la cocina.

“Crecí en el ámbito de la hostelería”, comenta Clavijo. “Desde muy pequeña a mí siempre me ha gustado estar en la cocina. Las visitas a España, en Madrid específicamente, donde mi abuela me hacía trabajar con ella en la cocina, en la casa, me ponía a hacer croquetas, a limpiar pescados y todo eso. Desde ahí surgió lo que es mi amor por la cocina”

Clavijo es egresada de la Escuela de Hostelería de Segovia, y también realizó cursos especializados en la Escuela de Hostelería de Madrid y la Basque Culinary, pero después de tres años de carrera llegó el momento de buscar dónde podría hacer su pasantía. Fue entonces que se presentó una oportunidad única: trabajar en uno de los restaurantes de Martín Berasategui, uno de los chefs españoles de mayor prestigio y reconocimiento internacional que a lo largo de su carrera ha acumulado 12 estrellas Michelin, además de otras distinciones. Clavijo se presentó para el puesto, pasó una prueba y entró.