$!Peleas, calorías y papel higiénico: el COVID-19 da mucho material de comedia

Perfectamente saludable

Comediantes menos famosos, muchos de los cuales dependen de los espectáculos en vivo para vivir, han alcanzado nuevas audiencias en línea, con chistes que nuevamente giran en torno a la pandemia.

Los comediantes Taylor Tomlinson y Sam Moril, que comenzaron a salir en la vida real justo antes de la crisis, hicieron una serie de videos cortos y con guión sobre el confinamiento, que ha tenido decenas de miles de visitas.

“No entres en una nueva relación a distancia justo antes de una pandemia”, escribió Tomlinson en Instagram junto con el primer video de “La nueva pareja se pone en cuarentena”.

“No puedo creer que esté atrapada aquí contigo... prefiero ser Tom Hanks en ‘El náufrago’”, le grita a Moril durante un episodio. “¡Yo prefiero ser Tom Hanks... que tiene coronavirus!”.

El video de Gus Johnson titulado “People who are going to parties right now” (Gente que está yendo a las fiestas ahora mismo), que acumuló más de 1,65 millones de visitas en YouTube, es una crítica al egoísmo de muchos jóvenes que erróneamente se creen inmunes al virus.