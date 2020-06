$!¿Piensas mudarte? Considera estas recomendaciones

Para los que brincan de solo pensar en este tipo de independencia, deberán saber que encontrar el lugar ideal es una tarea agobiante y esta experta en maquillaje lo confirma. "El proceso de búsqueda de apartamento o casa no siempre es tan placentero y rápido como se cree comúnmente".

Ella no lo hizo a lo loco, le tomó cuatro meses de planificación, que incluyó hacer lo que siempre le da buenos resultados, las listas. "Soy fanática y fiel creyente en ellas. Primero escribí todo lo que me gustaría tener en mi nuevo espacio, luego la reduje con los artículos que realmente necesito, poniendo en claro lo que era prioridad y lo que no".