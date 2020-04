$!Plan de Relación Simple: 4 pasos para fidelizar a tus clientes en tiempos de cuarentena

Si bien es cierto que dentro de algunos planes están incluidos los clientes, también es verdad que los clientes en estos momentos no se van con los números, sino más bien por la relación que se cree entre la empresa/negocio, y él. Ya no buscan un simple artículo, quieren un servicio al cien por ciento.

A medida que va pasando la crisis que atraviesa el mundo, los expertos han estado explicando y enseñando cómo crear planes estratégicos de crisis, de contingencia o de negocios. Pero no sirve de mucho tener planes establecidos en todas las áreas si no llevas contigo un Plan de Relación simple que te permita mantener tu base de datos activa.

3. Envíale otro correo o whatsapp promocional. Este es el momento de apalancarte en las redes sociales. Envíale la información de lo que vas a hacer por y para ellos. Puedes crear un webinar en alguna app, un live o un video pre-grabado, hablando de algún tema de interés (depende de tu negocio). Lo importante es que sea entretenido, de valor y gratuito.

4. Haz alguna promoción jamás antes vista. Es hora de vender, si, vas a vender en tiempo de crisis a los clientes que sintieron que estás con ellos y te preocupa la situación. Nadie va a comprar por comprar, lo harán por ti, por lo que le suma tu empresa y por tu empatía.

La crisis es del mundo, pero no es el momento de que tu empresa o negocio reduzca su base de datos por no tener un Plan de Relación simple. “En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla”, dijo Albert Einstein.



La autora, Aris Abreu, es periodista, correctora de estilo, escritora y asistente editorial.