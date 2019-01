$!¿Planeta o plástico? El dilema que tiene en vilo al mundo

Una publicación compartida de Parley for the Oceans (@parley.tv) el 18 Jul, 2018 a las 1:44 PDT

Acciones

No es una decisión fácil. La ambientalista Ginny Heinsen, propone un paso a la vez y que se empiece a trabajar desde las fuentes, ya que considera que no sería lo mismo si este fuera un país más educado: “en nuestro país y en otros estados insulares, no hay una gestión de residuo adecuada. Y si vemos nuestra parte de isla, con unos 350 botaderos, que alimentan todas esas cañadas que llegan a los ríos que van al mar. Eso no es ilimitado. No es un recurso inagotable”. Heinsen insiste en que, más allá de limpiar las playas, es empoderar a las personas y motivar acciones concretas, como la creación de una Ley de residuos.