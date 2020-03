$!Points of You, una herramienta para conectar con tus metas

Para Paula Cabalén, coach de liderazgo, certificada por John Maxwell, esta herramienta nos permite conocernos, porque desconocemos la mayor de la parte, la cual se queda en el inconsciente. Gracias a ella la información aparece para revelar esos datos. “Creo firmemente en que Points of You ayuda a las personas a sentirse mejor, dándole la oportunidad de generar conversaciones poderosas en lo corporativo e individual, que es uno de los grandes desafíos de hoy”.

Sentirse bien, más que una tendencia, debe ser un estilo de vivir aplicable a todas las etapas de la vida; tanto en lo personal como en lo profesional o cualquier otra área de desempeño. Para ello hay que abrir la mente y el corazón, lo cual es más efectivo al usar la herramienta de liderazgo de origen israelí, Points of You, que trabaja la integración de la razón y la emoción de la persona, expandiendo la visión del mundo que explora.

Representante oficial de Ponts of You para República Dominicana y Panamá

Descubre tus fortalezas

Hay una dinámica particular que se trabaja con diferentes rostros para tratar el “quién fui”, “quién soy” y “quién quiero ser”. Ella permite acceder a las respuestas de preguntas que difícilmente hacemos en el corre, corre, del día a día. “No es magia, el cambio en la vida se basa en el nivel de conciencia que se puede lograr al darte cuenta de “algo”, entonces es posible armar un plan para cambiar lo que no te sirve, pero también quedarte con lo que sí funciona”.

No se queda ahí, Cabalén pone en nuestras manos las tácticas para responder esas tres preguntas que abren el camino de la transformación. Dice que esa conciencia debería venir de la formación del hogar y ejemplifica con los padres que recomiendan a los hijos estudiar y trabajar en aquello que da dinero, cuando talvez ese no sea el camino de su vocación. “Tenemos un programa llamado “Encuentra Tu Propósito”, que ayuda a las personas a descubrir lo que ama hacer, para qué es bueno, porqué le pagarían y qué necesita el mundo; cuando une esas cuatro partes se revela el propósito, cuya respuesta debe responder a la afirmación de que viniste al mundo a hacer algo, y a la cuestionante ¿cómo hago para ganar dinero; ayudar al mundo haciendo lo que me gusta y siendo bueno en eso... para ello no hay edad que sirva de obstáculo.

Toda persona en busca de su propósito debe saber que él te da una orientación y debes confiar en lo que suceda en el camino para que puedas aprender. “Tendrás obstáculos, si los ves como problema te frenarás y hasta ahí habrás llegado; mientras que, si lo ves como una oportunidad de aprender sobre ti, tendrás la posibilidad de crecer... algo como lo que propone John Maxwell “usa el fracaso como el camino al éxito”.

Hay que dejar los “no puedo porque esto y aquello”. Para alcanzar la meta hay que ser como los niños, no importa cuántas veces se caigan volverán a levantarse para intentar caminar sin vergüenza alguna. No pongas a tu familia de excusa, habla con ella y cuéntale cómo te sientes, quizá te ayuden a encontrar las respuestas que necesitas para avanzar. “Como adultos tenemos ese desafío de aprender a cambiar y nuestro propio cambio hace que les enseñemos a nuestros hijos a evolucionar en la vida, porque no tenemos que decirle lo que tienen que hacer sino mostrarle con las acciones”.

Otro punto para tratar en vía de tu transformación es que hay que identificar la creencia que hoy te está frenando. Puede que sean creencias que han frisado tu vida y no te das cuenta, si deseas hacer un cambio deberás trabajarlas e identificarlas con las siguientes preguntas:

De quién es la creencia que te limita, ¿viene de tus padres o la aprendiste? ¿qué pasa si lo cambio?, borra los no, los pero y demás excusas; supervisa tus diálogos y la utilidad en tu vida. Verás llegar lo que siempre estuvo en tus ojos y no miraste, la actitud es primordial desde el momento en el que te levantas para recibir el día.