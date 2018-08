Ponle las pilas a tu vida sexual

El Tiani 2 Couples by Lelo fue pensado especialmente para parejas y ser utilizado durante el acto sexual. Su tecnología Sensemotion permite a los usuarios controlar las sensaciones durante el coito por medio de movimientos manejados ¡a control remoto! Es totalmente a prueba de agua, así que no inhibas tu creatividad.

¿Sabías?

87% de las mujeres estimulan su clítoris con la mano, el 16% lo hacen con la presión de la almohada, 23% con la presión del agua de la ducha y 21% con vibrador.

¿Sabías?

Masturbarte sirve como función liberadora de dopamina y oxitocina, también hormonas que causan placer y bienestar físico y, además, pueden ayudarte a dormir. Un estudio reveló que un 32% de las mujeres se masturban para lograr conciliar el sueño.

El We Vibe 4 Plus, de We Vibe es un vibrador que cuenta con conexión bluetooth y se puede controlar a distancia así como también a través de la aplicación oficial para celulares desde cualquier lugar del mundo. Es un juguete femeninopensado para ser usado en pareja, sin importar la distancia a la que se encuentren.

Mientras más, mejor

Yes For Love by JimmyJane es el consolador ideal para aquellas que quieran experimentar multiorgasmos en distintas zonas. Yes For Love puede trabajar de varias formas a la vez, y lo puedes combinar con aceites y accesorios para mejores resultados.