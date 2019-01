$!Por los rincones de Zurich

Llegada. El aeropuerto con 700 vuelos diarios de 170 destinos diferentes queda a 13 kilómetros de la ciudad. Y al ser el primer punto de llegada, apenas después de pasar la aduana, es un buen momento para palpar la experiencia del banco suizo, con los cajeros automáticos, como la mejor forma de extraer francos suizos (con tarjeta Maestro o Plus) porque al no ser parte de la Comunidad Europea, no aceptan ni euros ni dólares. Los precios varían entre las aerolíneas, pero vale la pena saber que se puede volar en español con las líneas económicas de Iberia que por ejemplo ofrecen vuelos directos desde Estados Unidos a Barcelona y una conexión con la línea Vueling, para Zurich.